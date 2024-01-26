Dewi Perssik Pastikan akan Menikah Tahun Ini dengan Rully

JAKARTA - Dewi Perssik memastikan bahwa ia akan kembali menikah untuk keempat kalinya. Rencananya, ia dan kekasihnya, Rully, akan menikah di tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan langsung olehnya saat ditemui awak media. Bahkan ia menyebut jika hubungannya dengan Rully hingga kini masih baik-baik saja, di tengah rumor bahwa sang pilot selingkuh.

"Baik, dari dulu memang baik," ujar Dewi Perssik.

"Nanti aku menikah, tahun ini. Iya dong (dinikahi Rully tahun ini)," sambungnya.

Sayangnya, Depe memilih untuk menutup rapat rencana pernikahannya tersebut. Ia bahkan hanya meminta doa agar pernikahannya dengan Rully bisa segera dilaksanakan.