Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Pastikan akan Menikah Tahun Ini dengan Rully

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:07 WIB
Dewi Perssik Pastikan akan Menikah Tahun Ini dengan Rully
Dewi Perssik pastikan akan menikah tahun ini dengan Rully (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik memastikan bahwa ia akan kembali menikah untuk keempat kalinya. Rencananya, ia dan kekasihnya, Rully, akan menikah di tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan langsung olehnya saat ditemui awak media. Bahkan ia menyebut jika hubungannya dengan Rully hingga kini masih baik-baik saja, di tengah rumor bahwa sang pilot selingkuh.

"Baik, dari dulu memang baik," ujar Dewi Perssik.

"Nanti aku menikah, tahun ini. Iya dong (dinikahi Rully tahun ini)," sambungnya.

Dewi Perssik

Dewi Perssik pastikan akan menikah tahun ini dengan Rully (Foto: Instagram/dewiperssik9)


Sayangnya, Depe memilih untuk menutup rapat rencana pernikahannya tersebut. Ia bahkan hanya meminta doa agar pernikahannya dengan Rully bisa segera dilaksanakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066451/dewi_perssik-7K2R_large.jpg
Dewi Perssik Ngamuk Usai Dituding Ikut Komentari Masalah Nikita Mirzani dan Lolly
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement