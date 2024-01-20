JAKARTA - The Changcuters berkesempatan tampil di acara Music Zone bye Okezone Radio yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 19 Januari 2024.
Ratusan Zoners yang didominasi oleh Changcut Rangers (fans The Changcuters) pun telah memadati area panggung Music Zone sejak sore.
Mereka tampak tak sabar menyaksikan aksi panggung band rock n roll asal Bandung ini.
"Wah gila ya rame banget. Dari mana-mana ini kayaknya, wah luar biasa makasih lho udah ke sini semuanya," kata Tria menyapa para fansnya di acara Music Zone.
Dalam kesempatan itu, The Changcuters membawakan lima lagi hits salah satunya single baru yang berjudul Memang Beda.
Di lagu Main Serong, Tria mengejutkan ratusan penggemarnya dengan meloncat ke bangku penonton.
Hal tersebut pun sontak membuat kaum hawa yang hadir di lokasi histeris lantaran bisa nyanyi bareng sang musisi.
"Siapapun kalian, malam ini terima kasih sudah bersenang-senang bareng kita," ujar dia lagi.