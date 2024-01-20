Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tria The Changcuters Loncat ke Penonton di Music Zone, Kaum Hawa Histeris

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |09:19 WIB
Tria The Changcuters Loncat ke Penonton di Music Zone, Kaum Hawa Histeris
The Changcuters di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - The Changcuters berkesempatan tampil di acara Music Zone bye Okezone Radio yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 19 Januari 2024.

Ratusan Zoners yang didominasi oleh Changcut Rangers (fans The Changcuters) pun telah memadati area panggung Music Zone sejak sore.

Mereka tampak tak sabar menyaksikan aksi panggung band rock n roll asal Bandung ini.

Tria The Changcuters Loncat ke Penonton di Music Zone, Kaum Hawa Histeris

"Wah gila ya rame banget. Dari mana-mana ini kayaknya, wah luar biasa makasih lho udah ke sini semuanya," kata Tria menyapa para fansnya di acara Music Zone.

Dalam kesempatan itu, The Changcuters membawakan lima lagi hits salah satunya single baru yang berjudul Memang Beda.

Di lagu Main Serong, Tria mengejutkan ratusan penggemarnya dengan meloncat ke bangku penonton.

Hal tersebut pun sontak membuat kaum hawa yang hadir di lokasi histeris lantaran bisa nyanyi bareng sang musisi.

"Siapapun kalian, malam ini terima kasih sudah bersenang-senang bareng kita," ujar dia lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052079/after_sunset-4rRS_large.jpg
Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964756/gery-gany-ajak-penonton-music-zone-nyanyi-bareng-lagu-rusuk-yang-viral-di-tiktok-cphTeO1bSY.jpeg
Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961207/livingroom-sukses-hibur-penonton-anjungan-sarinah-VcP1wzBbFC.jpeg
Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961194/duo-kira-rilis-single-baru-panggung-music-zone-by-okezone-radio-M5nuhsvUHl.jpg
Duo KIRA Rilis Single Baru Panggung Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961185/syahravi-curhat-susah-move-on-di-music-zone-by-okezone-radio-hMaYMt3KTQ.jpg
Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement