Terungkap Doa Reza Artamevia saat Umrah, Salah Satunya soal Calon Menantu

JAKARTA - Reza Artamevia membeberkan doa khusus saat menjalani umrah ke Tanah Suci Makkah belum lama ini. Dia mengakui salah satu doa tersebut terselip permintaan memiliki mantu.

Baginya, perjalanan umrah kemarin memberi makna mendalam dari sisi spiritualitas. Apalagi, Reza berkesempatan menjalani umrah bersama keluarga dan anak-anaknya.

"Umrah kemarin tentunya itu dalem banget, karena saya Alhamdulilah saya bisa pergi dengan anak-anak saya keluarga saya dan ibunda saya, Alhamdulilah," ujar Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Mudah-mudahan saya pasti ingin lebih baik. Doain saja semoga saya lebih baik. Saya bisa mengikuti apa yang diajarkan, mohon doanya," sambungnya.

Pengalaman umrah Reza tentu tak lepas dari sederet doa dan harapan yang ia panjatkan. Selain untuk kepentingan pribadinya, Reza juga mengaku mendoakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Doanya banyak, yang pasti untuk bangsa Indonesia, saya berdoa untuk semua umat muslimin, muslimah. Dan juga seluruh bangsa Indonesia dan seluruh kemanusiaan di dunia ini," tuturnya.