Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Doa Reza Artamevia saat Umrah, Salah Satunya soal Calon Menantu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |01:08 WIB
Terungkap Doa Reza Artamevia saat Umrah, Salah Satunya soal Calon Menantu
Reza Artamevia ungkap doa saat umrah, salah satunya soal calon mantu (Foto: IG Reza)
A
A
A

JAKARTA - Reza Artamevia membeberkan doa khusus saat menjalani umrah ke Tanah Suci Makkah belum lama ini. Dia mengakui salah satu doa tersebut terselip permintaan memiliki mantu.

Baginya, perjalanan umrah kemarin memberi makna mendalam dari sisi spiritualitas. Apalagi, Reza berkesempatan menjalani umrah bersama keluarga dan anak-anaknya.

"Umrah kemarin tentunya itu dalem banget, karena saya Alhamdulilah saya bisa pergi dengan anak-anak saya keluarga saya dan ibunda saya, Alhamdulilah," ujar Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Terungkap Doa Reza Artamevia saat Umrah, Salah Satunya soal Calon Menantu

"Mudah-mudahan saya pasti ingin lebih baik. Doain saja semoga saya lebih baik. Saya bisa mengikuti apa yang diajarkan, mohon doanya," sambungnya.

Pengalaman umrah Reza tentu tak lepas dari sederet doa dan harapan yang ia panjatkan. Selain untuk kepentingan pribadinya, Reza juga mengaku mendoakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Doanya banyak, yang pasti untuk bangsa Indonesia, saya berdoa untuk semua umat muslimin, muslimah. Dan juga seluruh bangsa Indonesia dan seluruh kemanusiaan di dunia ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120604/reza_artamevia-AmIc_large.jpg
Reza Artamevia Bahagia Sambut Cucu Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/205/3119307/denny_chasmala-p54r_large.jpg
Denny Chasmala Cuma Terima Royalti Rp200 Ribu, Reza Artamevia Terapkan Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096510/reza_artamevia-DY36_large.jpg
Reza Artamevia Adukan Kasus Berlian ke Komisi III DPR RI: Kami Orang Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086436/reza_artamevia-RAgs_large.jpg
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086410/reza_artamevia-l9hj_large.jpg
Ternyata, Reza Artamevia sudah Laporkan IM ke Bareskrim Polri sejak 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086332/reza_artamevia-Ojla_large.jpg
Reza Artamevia Dipolisikan Imbas Dugaan Penipuan Senilai Rp18,5 Miliar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement