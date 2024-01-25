Reza Artamevia Berharap Pernikahan Anak-Anaknya Tak Alami Perpisahan

JAKARTA - Aaliyah Massaid dikabarkan akan menikah muda dengan Thariq Halilintar. Rumor tersebut cukup sering terdengar, mengingat Thariq sendiri memang memiliki niat untuk menikah dalam waktu dekat.

Mengetahui rumor tersebut, Reza Artamevia selaku ibu kandung Aaliyah pun mengaku setuju jika putrinya akan dipinang kekasihnya dalam waktu dekat. Sebab, jodoh adalah rahasia Tuhan yang tidak diketahui kapan datangnya.

"Jadi kapan pun misalnya memang jodoh itu sudah datang, karena itu semua rahasia Allah gitu, kapan pun ya saya harus siap gitu, kapan pun sepanjang memang itu memenuhi semua kriteria, semua Insyaallah memberikan kenyamanan bagi semua gitu, Insyaallah ya saya siap-siap aja," ujar Reza, dikutip dari tayangan Cumi Cumi.

Sementara itu, mantan istri mendiang Adjie Massaid ini menyadari bahwa kedua putrinya memang sudah dewasa dan memiliki hak untuk bisa menentukan hidupnya sendiri. Namun sebelum memutuskan untuk menikah, pelantun Aku Wanita ini berharap agar putrinya bisa terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya.

Reza Artamevia berharap pernikahan anak-anaknya tak alami perpisahan (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)





"Karena saya mencontohkan demikian juga, dulu saya kan juga, saat saya hamil Aaliyah, saya wisuda dulu," sambungnya.

Meski mendukung rencana menikah muda, sebagai orang yang sempat gagal dalam pernikahan, Reza tentu tidak ingin hal itu terjadi pada buah hatinya.

"Semoga mereka tidak mengalami perjalanan seperti saya mengalami perpisahan. Saya ingin putri-putri saya bisa bahagialah lahir batin, selamat dunia akhirat itu," tandasnya.

