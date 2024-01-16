Aaliyah Massaid Ungkap Kebahagiaan Dapat Mencium Kakbah saat Umrah

JAKARTA - Aaliyah Massaid bersama sang ibunda Reza Artamevia, saat ini tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah.

Saat ibadah umrah, Aaliyah Massaid merasakan keajaiban di mana ia berhasil mencium dan memegang Kakbah.

Lewat akun Instagramnya, momen ibadah umrahnya itu dibagikan oleh Aaliyah.

Kekasih Thariq Halilintar itu menceritakan bahwa dirinya tidak begitu berharap bisa memegang Kakbah.

"Kita bertiga dari awal mikirnya kita coba sebisa mungkin aja, sabar, kalau bisa cium Kakbah nanti juga ada jalannya," tulis Aaliyah Massaid di Instagram Story pribadinya, Senin (15/1/2024).

Namun ia tiba-tiba mendapatkan mukjizat sehingga yang tadinya ia sedang melakukan tawaf.

"Tiba-tiba begitu memasuki area Kakbah kita lagi tawaf dan jalan ke depan tiba-tiba kosong di jalur kita," cerita Aaliyah Massaid.

