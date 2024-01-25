Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siskaeee Irit Bicara saat Digiring Polisi

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:01 WIB
Siskaeee Irit Bicara saat Digiring Polisi
Siskaeee ditangkap kasus film porno (Foto: Okezone)
JAKARTA - Selebgram Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee telah tiba di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Siskaeee diamankan di salah satu apartemen kawasan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus film porno.

Siskaeee sempat dicecar pertanyaan perihal keberadaanya di Yogyakarta. "Loh kan saya di Yogya," jawab Siskaeee sambil melempar senyum ke hadapan awak media, lalu bergegas menuju ruangan penyidik.

Siskaeee juga memilih irit bicara dan hanya menundukan kepalanya. Karena tak ingin memberikan komentar terkait penangkapannya tersebut.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan setibanya Siskaeee di Polda, sang model dewasa itu dipersilahkan makan malam. Tak hanya itu Siskaeee juga menjalani tes urine namun hasilnya negatif narkoba.

"Ditreskrimsus PMJ kemudian TSK FCN alias S telah tiba di PMJ. Kemudian TSK di kasih kesempatan makan malam kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan hingga juga dilakukan tes urine dengan hasil negatif," ungkap Ade Ary Syam kepada awak media.

