Siskaeee Makin Kurus Jelang Sidang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum: Dia Mengalami Tekanan

JAKARTA - Kondisi Francisca Candra Novitasari alias Siskaeee dikabarkan makin memprihatinkan usai ditahan di Polda Metro Jaya. Diketahui, sang selebgram terpaksa ditahan buntut kasus produksi film porno berjudul Kramat Tunggak.

Siskaeee sendiri akan menjalani sidang putusan praperadilan sebagai sikap tak terima kepada pihak Kepolisian. Ini karena dia satu-satunya pelaku yang dijebloskan ke penjara dari 10 tersangka yang ada.

Kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting, menjelaskan kondisi terkini kliennya menjelang sidang hari ini.

Siskaeee dikatakan Tofan kini mengalami penurunan berat badan secara drastis selama dipenjara.

"Kondisi Siska sekarang ini tentu makin kurus dia hanya banyak tersenyum ketawa seperti orang yang memiliki gangguan," ujar Tofan Agung Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tofan membenarkan kliennya mengalami tekanan batin meski tes gangguan jiwa yang dilakukan sang selebgram di Polda Metro Jaya menunjukan hasil sebaliknya.

"Iya (Siskaeee-red) mengalami tekanan," kata Tofan.