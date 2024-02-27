Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |18:12 WIB
Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya
Siskaeee ingin jalani tes kejiwaan di luar Polda Metro Jaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee diduga mengalami gangguan psikis selama dipenjara di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting, membenarkan hal ini. Dia bahkan menyebut kalau kliennya sering senyum hingga ketawa sendiri tanpa sebab.

"Kami lihat kemarin terakhir ketika dia (Siskaeee-red) hadir di sidang Irwansyah kemarin sebagai saksi itu agak kurusan dan juga dia sering ketawa-ketawa sendiri," ucap Tofan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (27/2/204).

Kendati demikian, Tofan tak ingin melakukan diagnosa tak berdasar terkait kondisi kliennya itu.

"Kita nggak bisa mengklaim itu ya (Siskaeee stres atau tidak) karena harus ada keterangan dari yang ahlinya," jelasnya.

Siskaeee sendiri sudah menjalani tes kejiwaan di Biddokkes Polda Metro Jaya pada Rabu, 7 Februari lalu.

Halaman:
1 2
