Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya

JAKARTA - Selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee diduga mengalami gangguan psikis selama dipenjara di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting, membenarkan hal ini. Dia bahkan menyebut kalau kliennya sering senyum hingga ketawa sendiri tanpa sebab.

"Kami lihat kemarin terakhir ketika dia (Siskaeee-red) hadir di sidang Irwansyah kemarin sebagai saksi itu agak kurusan dan juga dia sering ketawa-ketawa sendiri," ucap Tofan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (27/2/204).

Kendati demikian, Tofan tak ingin melakukan diagnosa tak berdasar terkait kondisi kliennya itu.

"Kita nggak bisa mengklaim itu ya (Siskaeee stres atau tidak) karena harus ada keterangan dari yang ahlinya," jelasnya.

Siskaeee sendiri sudah menjalani tes kejiwaan di Biddokkes Polda Metro Jaya pada Rabu, 7 Februari lalu.