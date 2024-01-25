Hasil Tes Urine Siskaeee Usai Ditangkap Kasus Film Porno

JAKARTA - Polisi menangkap selebgram Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee di salah satu apartemen kawasan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia ditangkap dalam kasus film porno.

Penyidik Polda Metro Jaya pun langsung melakukan pemeriksaan tes urine Siskaeee. Hasilnya menunjukan negatif memakai narkoba.

"Tersangka dikasih kesempatan untuk makan malam. Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine dengan hasil negatif. Tadi saksikan sudah selesai pemeriksaan kesehatan dan tes urine," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi Rabu (24/1/2024).

BACA JUGA: Siskaeee Dijemput Paksa Usai 2 Kali Mangkir dari Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Setelah melakukan tes urine, polisi akan melakukan pemeriksaan Siskaeee berstatus sebagai tersangka kasus produksi film porno garapan rumah produksi milik Irwansyah berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," jelas Ade Ary Syam.

Sementara itu, Direktur Reserse Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak menerangkan, penangkapan Siskaeee terjadi di sebuah apartemen Student Castle, Sleman, Yogyakarta.

BACA JUGA: