Siskaeee Berharap Putusan Sidang Praperadilan Hari Ini Mencerminkan Rasa Keadilan

Siskaeee berharap putusan sidang praperadilan hari ini mencermintan rasa keadilan (Foto: instagram/vip_siskaeeenya3)

JAKARTA - Siskaeee dijadwalkan untuk menjalani sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini, Selasa (27/2/2024). Hal ini dibenarkan oleh Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto.

Kepada awak media, dia menegaskan jika sidang tersebut akan digelar pada pukul 13.00 WIB.

"Iya betul Siskaeee menjalani sidang putusan prapradilan hari ini, pukul 13.00 WIB," kata Djuyamto kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat.

Kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting, menjelaskan sidang praperadilan ini juga sebagai perjuangan kliennya mencari keadilan. Pihaknya juga optimis hakim memberikan keputusan sesuai yang diharapkan.

"Apapun keputusan hakim adalah memang keputusan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan gitu," ujar Tofan Agung Ginting di PN Jakarta Selatan, Senin, 26 Februari 2024 kemarin.

Sidang praperadilan ini diketahui sebagai sikap tak terima sang selebgram usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Metro Jaya buntut kasus dugaan pornografi lewat film Kramat Tunggak. Terlebih, pemilik nama asli Francisca Candra Novitasari itu menjadi satu-satunya pelaku yang ditahan dari 10 tersangka lainnya.

Adapun alasan polisi menahan Siskaeee lantaran dirinya kerap mangkir dalam panggilan resmi di Polda Metro Jaya.

