HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yoona SNSD Gelar Fan Meeting di Jakarta, Segini Harga Tiketnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:11 WIB
Yoona SNSD Gelar Fan Meeting di Jakarta, Segini Harga Tiketnya
Yoona SNSD gelar fan meeting di Jakarta (Foto: IG Yoona)
JAKARTA - Yoona SNSD resmi akan menggelar acara fan meeting di Jakarta pada 3 Maret 2024. Acara fan meeting ini bertajuk “YOONA FAN MEETING TOUR: YOONITE in JAKARTA”.

Pihak promotor, Amprovise Group dan Bestie Entertainment yang bekerja sama dengan SM Entertainment Group dan Sinchunoung, mengumumkan acara fan meeting itu akan berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pukul 15.00 WIB.

Sejauh ini, Jakarta menjadi kota destinasi akhir dari rangkaian tur fan meeting Yoona di beberapa negara di Asia yang berlangsung hingga bulan Maret 2024 mendatang. Sebelumnya di bulan Januari 2024 ini Yoona telah sukses menggelar acara jumpa fan di kota kelahirannya, Seoul pada tanggal 6 dan 7 Januari 2024.

Yoona SNSD Gelar Fan Meeting di Jakarta, Segini Harga Tiketnya

Kemudian di kota kedua Hongkong yang berlangsung pada tanggal 13 Januari 2024 lalu, juga berlangsung meriah. Sebelum bertandang ke Jakarta, Member Girlband Girls Generation (SNSD) ini akan menyambangi beberapa kota di Asia seperti Taipei, Yokohama dan Bangkok.

Kabar kepastian jadwal event fan meeting Yoona di Jakarta ini jelas membuat SONE (sebutan penggemar Yoona) bahagia. Sebab fan meeting ini merupakan penantian panjang SONE Indonesia untuk dapat bertemu secara langsung dengan Yoona sang Idola di Tanah Air, akhirnya akan segera terwujud.

