YoonA SNSD Lanjutkan Kontrak Eksklusif Bersama SM Entertainment

SEOUL - Im YoonA melanjutkan kontrak eksklusifnya bersama SM Entertainment. Dengan begitu, personel SNSD itu sudah bersama agensi bentukan Lee Soo Man tersebut selama 17 tahun.

“Kami memperbaharui kontrak bersama YoonA untuk ketiga kalinya berlandaskan pada rasa saling percaya. Dia adalah artis yang dicintai publik sejak awal debut bersama SNSD,” ujar agensi tersebut dikutip dari Osen, pada Kamis (4/1/2024).

SM Entertainment memastikan, akan terus memberi dukungan penuh atas karier YoonA, baik bersama SNSD maupun proyek solonya. “Dengan begitu, dia bisa bersinar lebih terang lagi dan menjadi global influence.”

Sepanjang 17 tahun kariernya, YoonA tak hanya dikenal sebagai idol K-Pop, namun juga aktor dan host. Dia menutup 2023 dengan membintangi drama King the Land, merilis single digital Knock, dan menjadi host MBC Music Festival 2023.