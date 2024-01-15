Advertisement
YoonA SNSD Terciduk Menonton Konser Lee Junho, Fans Heboh

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:08 WIB
YoonA SNSD Terciduk Menonton Konser Lee Junho, Fans Heboh
YoonA SNSD menonton konser Lee Junho, fans heboh. (Foto: JTBC)
SEOUL - YoonA SNSD terlihat menonton konser solo Lee Junho, ‘The Day We Meet Again’ di Jamsil Indoor Stadium, Distrik Songpa, Seoul, Korea Selatan, pada 14 Januari 2024. 

Tak sendiri, YoonA diketahui menonton konser solo member 2PM tersebut bersama beberapa aktor King The Land lainnya. Sebut saja Ahn Se Ha, Kim Jae Won, dan Go Won Hee.

Kehadiran Yoona dan aktor King The Land dalam konser tersebut cukup menarik perhatian penggemar. Mereka terlihat sibuk mengabadikan member SNSD itu dari tempat duduk masing-masing.

YoonA dan Lee Junho merupakan teman lama yang dipertemukan dalam drama King The Land, pada 2023. Chemistry manis keduanya kemudian berujung rumor pacaran yang kemudian dibantah agensi keduanya.

