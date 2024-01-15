Lucinta Luna Akhirnya Akui Fatah Adalah Masa Lalunya

Lucinta Luna akui Fatah adalah dirinya di masa lalu (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)

JAKARTA - Lucinta Luna akhirnya mengakui jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Ia bahkan mengakui bahwa sebelum menjadi transgender, nama aslinya adalah Fatah.

Sosok Fatah sendiri merupakan bagian dari masa lalu Lucinta Luna yang menjadikannya pribadi seperti sekarang ini. Hal itu terlihat dari video yang diunggah Lucinta Luna di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, selebgram transgender ini secara blakblakan menunjukkan perjalanannya dari seorang laki-laki hingga penampilannya saat ini lewat jalur operasi plastik.

"Hallo Fatah. Hallo Lucinta Luna atau Hallo Cici Luna," tulis Lucinta Luna dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (15/1/2024).

Dengan begitu, Lucinta Luna merasa lega karena sudah tidak ada lagi yang ia tutupi.

Lucinta Luna akui Fatah adalah dirinya di masa lalu (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)





"Terlepas dari apapun itu akhirnya aku memberanikan diriku untuk membuka topengku yang selama ini menemaniku berkarier selama 7 tahun di bidang entertainment," ungkap Lucinta Luna.

"Well udah gak ada lagi kan aib-aibku ini," tambahnya.

BACA JUGA: Lucinta Luna Bongkar Rencana Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Tahun Depan

Usut punya usut, Lucinta Luna sudah di-blacklist dari stasiun televisi. Namun ia percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja. Oleh karena itu, Lucinta Luna tidak begitu khawatir.

"AKU PERCAYA REJEKI GAK AKAN KEMANA MESKI SUDAH DI BLACKLIST DARI STASIUN TELEVISI TAPI JANGAN LELAH UNTUK MENEBAR KEBAIKAN," tegas Lucinta Luna.