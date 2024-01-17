Lucinta Luna Ternyata Pernah Kerja di Tempat Karaoke Inul Daratista

JAKARTA - Lucinta Luna membongkar fakta menarik terkait masa lalunya, sebelum terkenal seperti saat ini. Rupanya, pemilik nama asli Muhammad Fatah ini sempat bekerja sebagai karyawan dari Inul Daratista, tepatnya 12 tahun lalu.

Saat itu, Lucinta Luna mengaku menjadi resepsionis di bisnis karaoke milik Inul yakni Inul Vizta cabang Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bahkan ia membeberkan kejadian tersebut melalui akun Instagramnya.

"Dahulu kala waktu 12thn lalu aku belum menemukan jati diri dan masih mempunyai belut listrik... Nah disinilah @inulviztaofficial memberikan kesempatan padaku disaat waktu aku masih proses bertransformasi menjadi Transjakarta untuk mempekerjakan aku sebagai RECEPTIONIST yang lucu dengan bakat comedy ku dan selalu mencari customer Karaoke sambil menghibur dengan canda dan tawa," kata Lucinta Luna.

Lucinta Luna ternyata pernah kerja di tempat karaoke Inul Daratista (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)





Dalam kesempatan itu, bintang film Bridezilla ini juga sempat mengenang kebaikan istri dari Adam Suseno itu. Bahkan saat itu, Inul sama sekali tidak pernah memandangnya sebelah mata.

Malahan, pemilik Goyang Ngebor itu selalu mengapresiasi kerja kerasnya sebagai karyawan dan meyakininya bahwa suatu saat ia akan menjadi orang hebat.

"Satu nasehat yang kuingat sampai sekarang dari bunda Inul katakan padaku. LUCINTA LUNA KAMU ORANG YANG BAIK, JELI, RAJIN, dan GAMPANG BANGED CARI CUSTOMER REGULER INUL VIZTA ... SUATU SAAT KAMU AKAN JADI ORANG HEBAT ORANG BESAR DAN TAPI TETAPLAH MENEBAR KEBAIKAN DAN SELALU MENJADI ORANG YANG LUCU MENGHIBUR BANYAK ORANG," lanjutnya.