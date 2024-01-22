Sinopsis Film 300, Pasukan Sparta di Pertempuran Thermopylae

JAKARTA - Sinopsis film 300 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 300 adalah film aksi sejarah tahun 2006 yang didasarkan pada seri buku komik tahun 1998 dengan nama yang sama karya Frank Miller dan Lynn Varley. Ditulis bersama dan disutradarai oleh Zack Snyder, dengan Miller bertugas sebagai produser eksekutif dan konsultan, film ini berdasarkan kisah rekaan dari Pertempuran Thermopylae dalam Perang Yunani-Persia.

Film 300 dibintangi oleh Gerard Butler sebagai Raja Leonidas, Rodrigo Santoro sebagai raja Persia, kemudian Lena Headey sebagai Ratu Gorgo. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 61% berdasarkan 236 ulasan, dengan rating rata-rata 6.10/10.

Sinopsis Film 300

Pada tahun 480 SM, satu tahun setelah Pertempuran Thermopylae, Dilios, seorang hoplite dalam pasukan Spartan, memulai kisah Leonidas I dari masa kecil hingga menjadi raja melalui doktrin Spartan.

Utusan Persia tiba di Sparta menuntut "tanah dan air" sebagai tanda penyerahan kepada Raja Xerxes. Dia mendorong Leonidas untuk menyerah dan menghina Ratu Gorgo. Sebagai tanggapan, Leonidas dan prajurit Spartan melemparkan utusan Persia dan utusannya ke dalam jurang tak berdasar. Leonidas kemudian mengunjungi Ephor, menawarkan strategi untuk mengusir Persia melalui Thermopylae untuk memaksa mereka melewati jalan yang sempit, memberikan keuntungan infanteri berat Yunani atas infanteri ringan Persia yang secara numerik lebih banyak.

Ephor memperingatkan Leonidas bahwa Carneia akan segera tiba dan Sparta seharusnya tidak berperang selama itu. Mereka berkonsultasi dengan Orakel, yang menyatakan bahwa Sparta harus menghormati Carneia. Saat Leonidas pergi dengan marah, seorang agen Xerxes muncul bersama seorang politisi Spartan, Theron, memberikan hadiah kepada Ephor atas dukungan rahasia mereka.

Meskipun Ephor menolak memberinya izin untuk menggerakkan pasukan Sparta, Leonidas mengumpulkan tiga ratus prajurit. Theron dan Dewan menantang Leonidas mengenai pelanggaran Ephor dengan perang. Leonidas menyarankan bahwa mereka tidak akan pergi, tetapi mereka berangkat berperang tidak lama setelah itu. Mereka bergabung dengan pasukan beberapa ribu Arcadia dan orang Yunani lainnya yang dipimpin oleh Daxos.

Mereka mencapai Thermopylae, menyaksikan badai menenggelamkan banyak kapal angkatan laut Persia di Laut Aegea. Spartan kemudian melakukan peninjauan di perkemahan besar Persia dan membangun tembok, menggunakan mayat mata-mata Persia sebagai mortir.

Sementara itu, Leonidas bertemu dengan Ephialtes, seorang Spartan cacat yang orang tuanya melarikan diri dari Sparta untuk menyelamatkannya dari infanticide tertentu. Ephialtes meminta untuk bergabung dengan pasukan Leonidas dan memperingatkan tentang jalan rahasia yang bisa digunakan Persia untuk menyergap dan mengepung Spartan. Meskipun simpatik, Leonidas menolaknya karena kecacatannya dapat mengkompromikan formasi falanks.