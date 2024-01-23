Andy Boim Berharap Petualangan Anak Penangkap Hantu Mampu Tingkatkan Kualitas Film Anak

Andy Boim berharap film Petualangan Anak Penangkap Hantu mampu tingkatkan kualitas film anak (Foto: Nurul/MPI)

JAKARTA - Andy Boim selaku pemeran utama dari film Petualangan Anak Penangkap Hantu menyapa para penonton di salah satu bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 22 Januari 2024. Tak sendiri, acara nonton bareng ini turut dihadiri oleh Menparekraf dan juga rekannya, Muzakki Ramdhan.

Sebagai pemain, Andy Boim merasa bangga film yang dibintanginya bisa disaksikan langsung oleh Sandiaga Uno. Bahkan turut diapresiasi sebagai film yang menginspirasi di tengah kelangkaan film anak di industri perfilman tanah air.

BACA JUGA: Petualangan Anak Penangkap Hantu Jadi Bukti Komitmen MNC Pictures Ciptakan Film Anak Berkualitas

Andy pun mengungkap bahwa Petualangan Anak Penangkap Hantu bukanlah sekedar film horor biasa. Meski menggunakan judul 'hantu', Andy menjanjikan film ini tidak menebar ketakutan dan kengerian bagi anak-anak melainkan keseruan untuk berpetualang bersama.

Film ini dikemas layaknya penonton sedang diajak berpetualang untuk memecahkan misteri bersama-sama. Selain itu, banyak pesan moral yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi anak-anak.

Andy Boim berharap film Petualangan Anak Penangkap Hantu mampu tingkatkan kualitas film anak (Foto: Nurul/MPI)

Kedepannya, film ini diharapkan menjadi standar baru bagi film anak-anak di Indonesia. Tentunya agar para sineas dalam negeri terus terpacu untuk merilis film anak dengan kualitas yang jauh lebih baik.