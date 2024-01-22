Inul Daratista Ultah ke-45, Adam Suseno Ngeprank Pura-Pura Selingkuh

JAKARTA - Inul Daratista merayakan ulang tahunnya yang ke-45 pada 21 Januari kemarin. Di hari ulang tahunnya, Inul mendapat kejutan istimewa yang membuatnya naik pitam.

Pasalnya, Inul diprank oleh suaminya, Adam Suseno dan putranya, Yusuf Ivander Damares dengan kejutan yang membuatnya emosional.

Ivan mendadak mengadu kepada Inul bahwa ayahnya tengah berselingkuh dengan seorang wanita. Ayahnya bahkan membawa wanita tersebut ke sebuah hotel dan tega meninggalkan Ivan di lobi hotel.

Inul yang mendengar pengakuan Ivan langsung naik pitam. Dia bergegas ingin melabrak sang suami.

Inul Daratista ultah ke-45, Adam Suseno Ngeprank pura-pura selingkuh (Foto: Instagram/inul.d)





Bersama Ivan, Inul langsung menggedor-gedor pintu kamar hotel yang diduga menjadi tempat pertemuan Adam Suseno dan selingkuhannya. Bahkan Inul pun langsung memaksa untuk masuk ke kamar tersebut yang di dalamnya ternyata sudah dipenuhi dekorasi untuk merayakan ulang tahunnya.

Bukan hanya di dekor, di dalam kamar tersebut ternyata sudah ada rekan-rekannya yang langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya.

Sontak, Inul tak kuasa menahan air mata lantaran sempat mengira bahwa sang suami berselingkuh. Air mata yang tumpah itu pun akhirnya menjadi ungkapan haru dan bahagia atas kejutan yang telah disiapkan. Momen ini pun diunggah di Instagram pribadinya.