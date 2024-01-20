Sinopsis Film Run Hide Fight, Kisah Tragis Penembakan Sekolah

JAKARTA - Sinopsis film Run Hide Fight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Run Hide Fight adalah film thriller aksi Amerika tahun 2020 yang ditulis dan disutradarai oleh Kyle Rankin.

Film ini dibintangi oleh Isabel May, Radha Mitchell, Thomas Jane, Eli Brown, Olly Sholotan, Britton Sear, Cyrus Arnold, Catherine Davis, Treat Williams, dan Barbara Crampton. Cerita ini mengikuti seorang remaja perempuan yang berusaha menyelamatkan sekelompok sandera di sekolah menengahnya dari empat penembak sekolah.

Film ini mendapat skor 38% di Rotten Tomatoes berdasarkan 21 ulasan, dengan rata-rata rating 5.20/10.

Sinopsis Film Run Hide Fight

Zoe Hull, seorang siswi sekolah menengah, berjuang dengan kematian ibunya, Jennifer, dan hubungannya dengan ayahnya, Todd, tegang. Di perjalanan ke sekolah, Zoe menyaksikan teman sekelas Chris Jelick menanam sebuah perangkat aneh di lapangan, tetapi menganggapnya sebagai lelucon. Di sekolah, sahabat Zoe, Lewis, mencoba mengajaknya ke prom, tetapi Zoe pergi ke kamar mandi ketika minuman tumpah di atasnya.

Di sekitar kota, beberapa perangkat penyulut dinyalakan, mengalihkan perhatian petugas pertama. Sebuah van menabrak kantin sekolah membawa empat penembak sekolah. Pemimpinnya, Tristan Voy, memerintahkan rekannya Chris Jelick, Anna Jelick, dan Kip Quade untuk mulai membunuh siswa, tetapi sebagian besar dari mereka dijadikan sandera. Lewis, yang memiliki akses ke halaman Facebook sekolah, diminta untuk melakukan siaran langsung oleh Tristan. Zoe merayap melalui langit-langit kamar mandi dan melarikan diri dari sekolah. Dia mulai memberi peringatan kepada siswa dan membantu mereka melarikan diri.

Tristan menelepon kantor depan untuk memberi tahu mereka tentang penembakan. Karena protokol sekolah mengharuskan konfirmasi penembakan, kepala sekolah dan penjaga keamanan dikirim ke kantin untuk menyelidiki. Kepala sekolah mencoba membujuk Tristan, menyalahkan dirinya sendiri atas kemarahan Tristan. Tristan mengakui bahwa seluruh penembakan itu hanya trik untuk mendapatkan perhatian, dan dia hanya mencari ketenaran. Tristan membunuh kepala sekolah tetapi membiarkan penjaga keamanan yang tak bersenjata melarikan diri, berkomentar tentang ketidaksiapan penjaga untuk penembakan sesungguhnya. Dengan situasi akhirnya dikonfirmasi, kantor depan memberikan perintah lockdown.

Sheriff Tarsy mencoba mengkoordinasikan tanggapan terhadap penembakan, tetapi membuktikan sulit. Ledakan di kantor depan menewaskan petugas polisi pertama yang merespons. Anna dikirim untuk menyurvei kerusakan, tetapi ia bertemu dengan Zoe dan tewas dalam pertarungan yang terjadi. Seorang petugas polisi tiba di rumah Tristan untuk menemukan bahwa ia telah membunuh ibunya. Media menangkap siaran langsung, sangat menggembirakan Tristan, dan ia mulai mengeluarkan siswa dari kelas mereka di tempat perlindungan.