Sinopsis Film No Escape, Owen Wilson dan Konflik Berdarah di Negara ASEAN

JAKARTA - Sinopsis film No Escape akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. No Escape adalah film thriller aksi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh John Erick Dowdle, yang juga menulis naskahnya bersama saudaranya, Drew Dowdle.

Film ini dibintangi oleh Owen Wilson, Lake Bell, dan Pierce Brosnan, dan menceritakan kisah seorang insinyur ekspatriat yang terjebak bersama keluarganya di sebuah negara tidak teridentifikasi di Asia Tenggara selama pemberontakan berdarah.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi film ini rating 47% berdasarkan 155 ulasan dan rating rata-rata 4,98/10.

Sinopsis Film No Escape

Di sebuah negara tidak teridentifikasi di Asia Tenggara, Perdana Menteri menyelesaikan kesepakatan dengan perwakilan Cardiff, sebuah perusahaan Amerika yang mengkhususkan diri dalam sistem air. Setelah perwakilan tersebut pergi, sekelompok pemberontak bersenjata memulai kudeta dan membunuh Perdana Menteri.

Tujuh belas jam sebelumnya, Jack Dwyer, seorang karyawan baru Cardiff, tiba di negara tersebut bersama istrinya Annie dan putri-putri kecil mereka, Lucy dan Briegel "Beeze". Di bandara, mereka bertemu dengan turis Inggris Hammond dan temannya yang lokal, yang dijuluki Kenny Rogers, yang memberikan tumpangan ke hotel bagi keluarga Dwyer.

Esok paginya, Jack meninggalkan hotel untuk membeli koran dan tanpa sengaja terlibat dalam konfrontasi antara para pengunjuk rasa bersenjata dan polisi anti huru-hara. Saat kedua pihak bentrok dengan keras, Jack berusaha melarikan diri, dan para pengunjuk rasa berhasil menguasai situasi. Jack menyaksikan pemberontak mengeksekusi seorang warga Amerika di luar hotelnya. Seorang tentara pemberontak kemudian melihat Jack, memaksa dia untuk segera memanjat tangga darurat dan masuk ke dalam hotel melalui jendela. Pemberontak berhasil menembus pintu masuk utama hotel dan mulai membantai staf dan tamu.

Jack berhasil kembali ke kamar, tetapi mengetahui bahwa Lucy berada di lantai bawah di kolam renang. Dia kembali turun untuk mengambilnya tepat saat para pemberontak memaksa masuk ke area kolam, sementara Annie dengan susah payah mencegah pemberontak lain masuk ke dalam kamar mereka.

Jack kembali dengan Lucy, dan mereka semua berusaha naik ke atap untuk bergabung dengan tamu yang selamat lainnya. Ratusan pemberontak berkumpul di dasar hotel sambil berseru "Darah untuk air", dan Jack mengetahui bahwa pemberontak tersebut protes terhadap kontrol perusahaan asing atas pasokan air mereka. Tiba-tiba, sebuah helikopter muncul dengan membawa pemberontak bersenjata yang langsung menembak. Keluarga Dwyer berlari bersembunyi saat helikopter terjebak di kabel listrik dan jatuh. Ketika sekelompok pemberontak lain berhasil menembus pintu yang diblokir ke atap, Jack dan keluarganya melompat ke atap gedung lain di sebelah hotel.

Keluarga Dwyer bersembunyi di gedung tersebut hingga malam tiba, tetapi saat keluar, Jack terlihat oleh seorang pemberontak yang sedang merampok dan mencoba memanggil bantuan. Jack menekannya dan membunuhnya. Annie menemukan peta kota dan memutuskan bahwa mereka perlu menuju ke kedutaan Amerika.

Mereka mengambil pakaian dari karyawan kantor yang tewas untuk menyamar sebagai penduduk setempat dan melanjutkan perjalanan mereka melalui kota dengan sepeda motor curian. Setelah tiba di kedutaan, mereka menemukan bahwa kedutaan telah direbut dan tampaknya ditinggalkan. Sebuah kelompok kecil pemberontak melihat keluarga tersebut, dan mereka melarikan diri, berlindung di taman candi Buddha terdekat.

BACA JUGA: