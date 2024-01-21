Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rieke Diah Pitaloka Sebut Ada Sosok Pahlawan Prof Yamin pada Diri Mahfud MD

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |00:01 WIB
Rieke Diah Pitaloka Sebut Ada Sosok Pahlawan Prof Yamin pada Diri Mahfud MD
Rieke Diah Pitaloka lihat sosok Prof Yamin pada diri Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari fraksi PDIP melihat sosok pahlawan negara Prof Yamin dalam diri Mahfud MD. Ia yakin apabila diberi kesempatan, maka Mahfud MD akan mengembalikan kejayaan Indonesia dalam hal hukum tata negara.

Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus "pencipta imaji keindonesiaan" yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia.

Rieke Diah Pitaloka Sebut Ada Sosok Pahlawan Prof Yamin pada Diri Mahfud MD

"Saya mengenal Prof Mahfud sejak lama, dari gadis sampai jadi janda. Saya waktu itu sama sama dengan prof Mahfud kita sama sama ikut Gus Dur, jadi posisi saya adalah Wakil Sekjen DPP PKB," kata Rieke dalam diskusi di Posko Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Saat masuk ke dunia politik dan duduk di kursi eksekutif, Rieke mulai mengetahui ada sejumlah hal yang menyimpang. Salah satunya adalah dana pensiun Asabri. Ia mengungkapkan bahwa kasus itu berhasil diselesaikan usai berkolaborasi dengan Mahfud MD.

"Saya mencoba membongkar kasus ini dari periode saya di DPR 2009, tapi enggak pernah berhasil karena harus berhadapan dengan mereka yang sangat punya kekuasaan gitu. Nah, tapi begitu pak Mahfud ada di Menko Polhukam saudara-saudara kasus itu bisa terbongkar," ujarnya.

Rieke mengatakan saat ini Indonesia terbelenggu propaganda bercampur teror Orde Baru selama 32 tahun. Menurutnya, slogan pembangunan yes politik no seolah-olah pembangunan itu bukan keputusan politik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/33/2992543/rieke-diah-pitaloka-singgung-pejabat-kementerian-yang-terlibat-kasus-korupsi-timah-68WgdRVyd7.jpg
Rieke Diah Pitaloka Singgung Pejabat Kementerian yang Terlibat Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/33/2992456/rieke-diah-pitaloka-yakin-kerugian-negara-dari-kasus-korupsi-timah-bakal-bertambah-9kcr7kbVzv.jpg
Rieke Diah Pitaloka Yakin Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Timah Bakal Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991948/rieke-diah-pitaloka-dukung-penyitaan-aset-para-koruptor-Ku02GMVjwV.jpg
Rieke Diah Pitaloka Dukung Penyitaan Aset Para Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991877/rieke-diah-pitaloka-soroti-kasus-korupsi-suami-sandra-dewi-pas-rapat-baik-baik-aja-sitnQAWsZ2.jpg
Rieke Diah Pitaloka Soroti Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi: Pas Rapat Baik-Baik Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991855/rieke-diah-pitaloka-mengecam-kasus-korupsi-timah-yang-melibatkan-suami-sandra-dewi-NjbHfHfpz4.jpg
Rieke Diah Pitaloka Mengecam Kasus Korupsi Timah yang Melibatkan Suami Sandra Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958410/rieke-diah-pitaloka-sebut-mahfud-md-berbicara-pakai-data-saat-debat-cawapres-izKPfGdqzl.jpg
Rieke Diah Pitaloka Sebut Mahfud MD Berbicara Pakai Data Saat Debat Cawapres
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement