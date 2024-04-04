Rieke Diah Pitaloka Singgung Pejabat Kementerian yang Terlibat Kasus Korupsi Timah

JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka membahas kemungkinan pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi pertambangan timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, PT Timah sebagai BUMN bermitra dengan Komisi VI. Oleh karena itu, dia cukup memahami suasana rapat dan presentasi.

"Kemungkinan indikasinya juga melibatkan oknum-oknum di Kementerian dan lembaga lain. Karena urusan izin dan sebagainya itu tidak hanya di Kementerian BUMN ada juga Kementerian dan lembaga lainnya," ujar Rieke Diah Pitaloka dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.