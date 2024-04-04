Rieke Diah Pitaloka Yakin Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Timah Bakal Bertambah

JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka ikut menyoroti kasus korupsi PT Timah yang meraup kerugian negara senilai Rp271 triliun. Dia meyakini, kerugian akan terus bertambah seiring pengungkapkan kasus ini oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, PT Timah sebagai BUMN bermitra dengan Komisi VI. Oleh karena itu, dia cukup memahami suasana rapat dan presentasi.

Di ruang rapat, bintang sinetron Bajaj Bajuri ini mengatakan suasana terkesan baik-baik saja. Dia sendiri tak menyangka di balik suasana rapat yang normal ada skandal besar di tubuh PT Timah.

"PT Timah itu adalah mitra Komisi 6 karena berada dalam BUMN, rapatnya tuh kalau datang semua kayak baik-baik saja. Kemudian muncul kasus seperti ini," ujar Rieke dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Rieke menilai terungkapnya skandal korupsi di tubuh PT Timah bisa menjadi pemantik pihak terkait untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

"Intinya juga bisa menjadi langkah awal untuk membenahi kembali PT. Timah dan melakukan evaluasi besar-besaran, harus ada audit untuk tujuan tertentu ya dari BPK sehingga benar-benar diungkap sedalam-dalamnya," paparnya.