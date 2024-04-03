Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rieke Diah Pitaloka Soroti Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi: Pas Rapat Baik-Baik Aja

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |12:05 WIB
Rieke Diah Pitaloka soroti kasus korupsi suami Sandra Dewi (Foto: IST)
Rieke Diah Pitaloka soroti kasus korupsi suami Sandra Dewi (Foto: IST)
JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka ikut menanggapi kasus korupsi PT. Timah yang meraup kerugian negara hingga mencapai Rp271 triliun. Kasus ini sendiri juga menyeret Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi.

Rieke menjelaskan, PT Timah sebagai BUMN bermitra dengan Komisi VI. Oleh karena itu, dia cukup memahami suasana rapat dan presentasi.

Di ruang rapat, bintang sinetron Bajaj Bajuri ini mengatakan suasana terkesan baik-baik saja. Dia sendiri tak menyangka ada skandal besar di tubuh PT. Timah dibalik situasi yang tampak normal.

"Rapatnya tuh kalau datang semua kayak baik-baik aja. Kemudian muncul kasus seperti ini, intinya juga bisa menjadi langkah awal untuk membenahi kembali PT. Timah dan melakukan evaluasi besar-besaran," tutur Rieke Diah Pitaloka dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (3/4/2024).

Rieke Diah Pitaloka (Intens)

Rieke Diah Pitaloka soroti kasus korupsi suami Sandra Dewi (Foto: Intens Investigasi)

Wanita 50 tahun itu pun mendukung penuh langkah hukum pihak terkait dalam menangani kasus ini. Sebab, dia memprediksi kerugian negara bisa saja lebih besar dari angka awal.

