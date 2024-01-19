Rieke Diah Pitaloka: Ganjar dan Atikoh Pasangan Ideologis yang Saya Cita-Citakan

JAKARTA - Kebersamaan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh yang selalu terlihat mesra di depan publik bikin banyak orang merasa baper. Begitu juga dengan Rieke Diah Pitaloka.

Rieke mengatakan pasangan Ganjar dan Atikoh ini merupakan pasangan ideologis yang dicita-citakan.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Siap Carikan Jodoh untuk Rieke Diah Pitaloka

"Mereka saling support nggak hanya urusan rumah tangga tapi juga urusan politik," ujar Rieke seperti dikutip dari YouTube Starpro Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Wanita berusia 50 tahun itu mengaku salut dengan Atikoh yang seorang aktivis dan mengerti dengan politik. Menurutnya kinerja calon pemimpin berpengaruh pada pasangannya.

"Kalau pasangannya mengerti dunia politik pasti nggak hanya support dalam rumah tangga tapi juga pekerjaan," tambahnya.