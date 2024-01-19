Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rieke Diah Pitaloka: Ganjar dan Atikoh Pasangan Ideologis yang Saya Cita-Citakan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |01:01 WIB
Rieke Diah Pitaloka: Ganjar dan Atikoh Pasangan Ideologis yang Saya Cita-Citakan
Rieke Diah Pitaloka terkesima dengan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebersamaan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh yang selalu terlihat mesra di depan publik bikin banyak orang merasa baper. Begitu juga dengan Rieke Diah Pitaloka.

Rieke mengatakan pasangan Ganjar dan Atikoh ini merupakan pasangan ideologis yang dicita-citakan.

Rieke Diah Pitaloka: Ganjar dan Atikoh Pasangan Ideologis yang Saya Cita-Citakan

"Mereka saling support nggak hanya urusan rumah tangga tapi juga urusan politik," ujar Rieke seperti dikutip dari YouTube Starpro Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Wanita berusia 50 tahun itu mengaku salut dengan Atikoh yang seorang aktivis dan mengerti dengan politik. Menurutnya kinerja calon pemimpin berpengaruh pada pasangannya.

"Kalau pasangannya mengerti dunia politik pasti nggak hanya support dalam rumah tangga tapi juga pekerjaan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement