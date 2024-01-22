Rieke Diah Pitaloka Sebut Mahfud MD Berbicara Pakai Data Saat Debat Cawapres

JAKARTA - Mahfud MD selaku Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, menjalani debat keempat Pilpres 2024 dengan mulus. Bahkan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu selalu menyampaikannya dengan data.

Pada debat keempat Pilpres 2024 yang mempertemukan masing-masing cawapres mengusung tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Rieke mengungkapkan apa yang disampaikan Mahfud MD sesuai dengan apa yang telah dialaminya sepanjang berkarier di dunia politik dan hukum. Oleh sebab itu, setiap pernyataan yang dikeluarkannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Menguasai data, berbicara dengan fakta dan data. Menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, ketiak seorang calon pemimpin menyampaikan gagasannya dengan data dan fakta bukan berarti menakut-nakuti rakyat,” kata Rieke di Posko Kemenangan Ganjar-Mahfud, Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Januari 2024.

Rieke Diah Pitaloka sebut Mahfud MD berbicara pakai data dalam debat Cawapres 2024 (Foto: Muhamad Fadli/MPI)





“Tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengemukakan data dan fakta, semua kebijakan data itu harus akurat,” sambungnya.

Menurut Rieke, Mahfud MD Cawapres Partai Perindo memiliki program membangun desa dengan mengusung konsep seperti para pendiri bangsa. Ini merupakan langkah tepat yang dapat mensejahterakan kembali orang-orang desa.

“Kemudian persoalan mengenai desa, menjadi penting tadi salah satu konsepnya adalah apa yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa kita dalam pola pembangunan nasional semesta terencana,” ucap Rieke.