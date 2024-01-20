Alasan The Virgin Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024

JAKARTA - The Virgin memilih mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Keduanya memiliki alasan tersendiri mendukung paslon capres dan cawapres nomor tiga itu.

Mita mengaku dirinya memang sudah lama mengidolakan Mahfud MD. Sementara itu, Mita mengaku pertama kali bertemu Ganjar Pranowo saat ikut melakukan kampanye Ganjar Pranowo menjadi gubernur Jawa Tengah putaran pertama tahun 2012.

"Aku main di kampanyenya pak Ganjar waktu itu di Semarang, yang main TRIAD," ujar Mita seperti dikutip dari YouTube Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Sabtu (20/1/2024).

Mita mengaku saat pertama kali ketemu Ganjar dirinya sangat terkesima karena ketampanannya.

"Pas ketemu pak Ganjar ganteng, terus tiba-tiba dipasangin sama pak Mahfud yang udah aku idolakan dan cocok banget, langsung jatuh hati," jelasnya.

