HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan The Virgin Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |00:01 WIB
Alasan The Virgin Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024
The Virgin dukung Ganjar Mahfud (Foto: IG The Virgin)
A
A
A

JAKARTA - The Virgin memilih mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Keduanya memiliki alasan tersendiri mendukung paslon capres dan cawapres nomor tiga itu.

Mita mengaku dirinya memang sudah lama mengidolakan Mahfud MD. Sementara itu, Mita mengaku pertama kali bertemu Ganjar Pranowo saat ikut melakukan kampanye Ganjar Pranowo menjadi gubernur Jawa Tengah putaran pertama tahun 2012.

Alasan The Virgin Dukung Ganjar-Mahfud Jadi Presiden 2024

"Aku main di kampanyenya pak Ganjar waktu itu di Semarang, yang main TRIAD," ujar Mita seperti dikutip dari YouTube Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Sabtu (20/1/2024).

Mita mengaku saat pertama kali ketemu Ganjar dirinya sangat terkesima karena ketampanannya.

"Pas ketemu pak Ganjar ganteng, terus tiba-tiba dipasangin sama pak Mahfud yang udah aku idolakan dan cocok banget, langsung jatuh hati," jelasnya.

Halaman:
1 2
