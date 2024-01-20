Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

The Virgin Ciptakan Lagu untuk Kemenangan Ganjar Mahfud

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |01:01 WIB
The Virgin Ciptakan Lagu untuk Kemenangan Ganjar Mahfud
The Virgon siapkan lagu untuk Ganjar Mahfud (Foto: IG The Virgin)
JAKARTA - Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat dukungan dari sejumlah artis dan juga musisi. Mereka melakukan berbagai dukungan dengan ikut dalam kegiatan kampanye Ganjar-Mahfud.

Duo grup The Virgin membuktikan dukungan penuhnya untuk Ganjar-Mahfud dengan menciptakan sebuah lagu. Lagu tersebut berjudul Gama Metal (Ganjar-Mahfud Menang Total).

The Virgin Ciptakan Lagu untuk Kemenangan Ganjar Mahfud

Cameria Happy Pramita atau yang akrab disapa Mita The Virgin menjelaskan awal mula penggarapan lagu itu karena dia mendapat ide dari ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Haris Pertama.

"Kebetulan Mita sama Dara merupakan pengurus (KNPI), Dara pengurus pusat cabang Bali, aku dari pengurus pusat cabang Tangerang," Jelas Mita seperti dikutip dari YouTube rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Sabtu (20/1/2024).

Mita menjelaskan ia dan Haris memiliki minat yang sama tentang musim. Berawal dari iseng bikin lagu, kemudian terciptalah lagu untuk Ganjar-Mahfud.

"Bang Haris kasih lirik terus aku tambahin dan jadilah lagu," ucapnya.

Tak hanya berdua, Dara juga ikut terlibat dalam penggarapan lagu tersebut.

"Aku ajak Dara dia tertarik dan dia sumbang nada, akhirnya kita bikin bareng-bareng, jadilah lagi Ganjar-Mahfud Menang Total," katanya.

