Adinda Thomas Antusias Petualangan Anak Penangkap Hantu Akhirnya Tayang setelah Menunggu 2 Tahun

Adinda Thomas senang Petualangan Anak Penangkap Hantu akhirnya tayang setelah menunggu 2 tahun. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Adinda Thomas mengaku, sangat antusias karena film terbarunya, Petualangan Anak Penangkap Hantu akan tayang di bioskop nasional, pada 18 Januari mendatang.

“Film yang kami tunggu-tunggu akhirnya tayang juga. Terhitung dari syuting, perlu waktu 2 tahun untuk penayangan film ini. Dari Muzakki masih lucu sampai sekarang dia tinggi banget,” ujarnya di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 13 Januari 2024.

Adinda Thomas bersyukur, bisa menonton langsung film tersebut dan mendengarkan reaksi penonton. “Ada yang tertawa, ada yang ngeledekin Bang Dul. Vibes-nya menyenangkan sekali,” tuturnya.

Aktris 31 tahun tersebut mengungkapkan, meski judul film ini memiliki kata ‘hantu’ namun proyek garapan MNC Pictures tersebut tidak mengusung genre horor. Film itu, imbuhnya, lebih menyoroti petualangan anak-anak.