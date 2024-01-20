Advertisement
Cerita Giselle Tambunan Syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu di Hutan Banyuwangi

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |23:01 WIB
Cerita Giselle Tambunan Syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu di Hutan Banyuwangi
Giselle Tambunan di film Petualangan Anak Penangkap Hantu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Giselle Tambunan sempat tak tahu salah satu tempat syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu berada di salah satu hutan di Banyuwangi.

Gadis keturunan Batak ini mengaku baru mengetahuinya di hari pertama Syuting tersebut berlangsung. Awalnya ia sempat kaget kalau ternyata lokasi Syuting film tersebut terlihat cukup menyeramkan, karena benar-benar di tengah hutan.

“Giselle belum, aku tuh baru tau tempat Syuting ini tuh agak horor itu pas kita day one ya,” jelas Giselle kepada Okezone di acara Meet and Greet Casts Petualangan Anak Penangkap Hantu.

Cerita Giselle Tambunan Syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu di Hutan Banyuwangi

Giselle mengungkapkan kalau lokasi syuting film Petualangan Anak Penangkap Hantu ini sempat akan menjadi tempat Syuting untuk salah satu film horor Indonesia. Meski begitu dirinya tidak takut sama sekali karena berada bersama para pemain dan crew yang selalu menghibur.

“Setelah tau jujur gak takut sama sekali, karena setelah kumpul sama crew sama cast yang lain seru banget. Kami ketawa-ketawa bareng, terus gak ada kepikiran untuk takut gitu loh,” ujarnya.

Meskipun memiliki unsur judul yang terdengar horor, film Petualangan Anak Penangkap Hantu bukanlah film horor. Film ini termasuk film anak yang cocok untuk disaksikan semua usia. Film ini dapat menginspirasi anak agar bisa melawan takut dan lebih kritis dalam memecahkan suatu permasalahan.

