Julian Jacob Perankan Robin dalam Series The One, Kisah Drama Tim Esport

JAKARTA – Aktor dan pemusik berbakat tanah air, Julian Jacob kembali terjun ke dunia akting dengan berperan sebagai Robin di original series Vision+ mendatang yang berjudul The One.

Sebelumnya, aktris berbakat keturunan Tionghoa tersebut telah mengawali karier di dunia entertainment pada tahun 2014 dengan berperan di sinetron Semua Sayang Eneng. Kemudian di tahun 2015, ia debut di film pertamanya dengan berperan sebagai Hendra yang berjudul Bidadari Terakhir.

BACA JUGA: Alasan Julian Jacob dan Mirriam Eka Tak Pakai Jasa Baby Sitter

Selain itu, Julian Jacob juga berbakat di bidang musik, terbukti dari lagu-lagu dan album yang pernah ia rilis. Julian menjajal masuk ke industri musik dengan lagu pertamanya yang berjudul Dummy, dirilis tahun 2018. Tiga tahun setelah debut, Julian pun merilis sebuah album yang bertajuk Allusion pada 2021.

Kali ini, Julian kembali memerankan series dengan tema esport yang disutradarai oleh Pevita Pearce dan Tanta Ginting. The One akan mengisahkan seorang gamer yang menjalani skorsing karena tuduhan penggunaan cheat saat bertanding di liga profesional.

Ia akan ditarik ke dalam sebuah tim bernama SMBG yang sarat akan masalah dan terdapat mantan kekasihnya di tim itu. Cinta segitiga juga akan terjadi di SMBG, membuat perjuangan mereka jadi berliku.

Julian Jacob akan berperan sebagai Robin, seorang pengusaha sukses dan pemilik tim SMBG. Dia lah yang menarik Bara (Emir Mahira), gamer yang terkena skorsing ke SMBG dan menimbulkan perdebatan di antara anggota lain.

Robin adalah karakter dengan paras yang tampan. Ia bertanggung jawab atas investasi yang diberikan oleh orang tuanya dan Ayah Abby (Anna Jobling). Dalam series ini Robin akan menjalin hubungan rahasia dengan Sacha (Shakira Jasmine), salah satu anggota tim SMBG.

Pilihan untuk menarik Bara (Emir Mahira) kedalam tim sempat menimbulkan kegaduhan di antara anggota team yang lain. Penasaran dengan konflik yang akan terjadi diantara mereka? Akankan mereka mengatasi masalah tersebut?

BACA JUGA: