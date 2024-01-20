Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Slank Siap Bawakan Lagu Spesial untuk Ganjar Mahfud di Hajatan Rakyat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:17 WIB
Slank Siap Bawakan Lagu Spesial untuk Ganjar Mahfud di Hajatan Rakyat
Slank dukung Ganjar Mahfud (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Slank akan tampil dan membawakan lagu yang diciptakan khusus untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di acara Hajatan Rakyat yang berlangsung di Lapangan Tegalega, Bandung, Minggu 21 Januari 2024.

“Bismillah, jadi sebelum deklarasi ini kita sudah siap-siap lagu. Karena lagu adalah bahasanya Slank melakukan aksi. Ada energi yang mendorong kita semakin yakin. Slank mendeklarasikan bahwa kita dukung Ganjar Mahfud,” kata Kaka sang vokalis band Slank di Markas Slank, Gang Potlot III Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Slank Siap Bawakan Lagu Spesial untuk Ganjar Mahfud di Hajatan Rakyat

Hajatan Rakyat akan dihadiri Ganjar dan dimeriahkan oleh sejumlah musisi Tanah Air lainnya. Acara ini terbuka untuk umum mulai pukul 09.00 WIB.

Bagi yang belum dapat langsung hadir ke lokasi acara, masyarakat bisa tetap ikut seru-seruan secara online melalui akun TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube milik Ganjar Pranowo pada pukul 09.00-12.00 WIB.

Sebelum mengumumkan memiliki lagu khusus untuk Gajar dan Mahfud, personil Slank dengan tegas memberikan dukungan untuk capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

“Slank mendukung Ganjar-Mahfud,” kata Bimbim mengawali deklarasi di markas Slank, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement