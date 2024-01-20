Slank Siap Bawakan Lagu Spesial untuk Ganjar Mahfud di Hajatan Rakyat

JAKARTA - Slank akan tampil dan membawakan lagu yang diciptakan khusus untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di acara Hajatan Rakyat yang berlangsung di Lapangan Tegalega, Bandung, Minggu 21 Januari 2024.

“Bismillah, jadi sebelum deklarasi ini kita sudah siap-siap lagu. Karena lagu adalah bahasanya Slank melakukan aksi. Ada energi yang mendorong kita semakin yakin. Slank mendeklarasikan bahwa kita dukung Ganjar Mahfud,” kata Kaka sang vokalis band Slank di Markas Slank, Gang Potlot III Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Hajatan Rakyat akan dihadiri Ganjar dan dimeriahkan oleh sejumlah musisi Tanah Air lainnya. Acara ini terbuka untuk umum mulai pukul 09.00 WIB.

Bagi yang belum dapat langsung hadir ke lokasi acara, masyarakat bisa tetap ikut seru-seruan secara online melalui akun TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube milik Ganjar Pranowo pada pukul 09.00-12.00 WIB.

Sebelum mengumumkan memiliki lagu khusus untuk Gajar dan Mahfud, personil Slank dengan tegas memberikan dukungan untuk capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

“Slank mendukung Ganjar-Mahfud,” kata Bimbim mengawali deklarasi di markas Slank, Jakarta Selatan.

