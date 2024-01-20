Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunda Iffet Restui Keputusan Slank Dukung Ganjar Mahfud

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:01 WIB
Bunda Iffet Restui Keputusan Slank Dukung Ganjar Mahfud
Bunda Iffet restui keputusan Slank dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Slank mendukung Capres Cawapres 2024 nomor urut 3 dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat restu penuh dari Bunda Iffet Veceha Sidharta. Ibu bagi personel Slank dan Slankers seluruh Indonesia yang akrab disapa Bunda Iffet ini menegaskan bahwa Ganjar Mahfud adalah calon pemimpin yang terbaik.

Hal itu disampaikan Bunda Iffet usai Slank menggelar deklarasi untuk Ganjar Mahfud di Markas Besar Slank, Gang Potlot III Jakarta, Sabtu (20/1/2024). Bunda Iffet tak bisa mendampingi deklarasi karena sedang tidak enak badan dan hanya berbaring di kamarnya.

Bunda Iffet Restui Keputusan Slank Dukung Ganjar Mahfud

Sebelum deklarasi, Ganjar dan Mahfud sempat sowan ke ruangan Bunda Iffet. Mereka bercanda bersama dan Bunda Iffet memberikan wejangan pada Capres nomor urut 3 itu.

"Cita-cita Bunda sudah lama pengen jadiin pak Ganjar itu presiden. Jadi bukan karena apa-apa ya, memang sudah ada di hati. Bunda pikir, pak Ganjar dan Pak Mahfud inilah presiden Indonesia yang paling bagus," ucap Bunda Iffet.

Bunda Iffet sangat mengenal kedua pasangan itu. Khususnya Ganjar, karena Ganjar kerap hadir dalam setiap Slank konser.

"Pak Ganjar orangnya baik, saya tahu pak Ganjar karena setiap Slank tampil, pak Ganjar sering datang. Jadi udah nggak aneh kalau Slank dukung Ganjar, karena udah betul-betul tertarik Pak Ganjar jadi presiden," jelasnya.

Bunda Iffet pun mengajak seluruh Slankers di manapun berada untuk mendukung Capres-Cawapres Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Mahfud tersebut.

"Sebab menurut pilihan Bunda yang sudah tua ini, pak Ganjar-lah yang masih tegas dengan keadaan negara kita. Jadi Bunda berharap Slankers pilihlah pak Ganjar," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement