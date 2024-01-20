Laura Moane Bongkar Tipe Suami Idaman, Ada Al Ghazali?

JAKARTA - Laura Moane belakangan menjadi sorotan. Baru-baru ini, kekasih Al Ghazali itu mengungkap kriteria calon suami idamannya.

Hal itu dingkap Laura saat berbincang bersama ibunda Al, Maia Estianty. Laura mengungkap, sosok yang mirip dengan sang ayah menjadi salah satu kriteria suami idamannya.

“Aku belum kepikiran sih, tapi pastinya aku ingin seseorang yang mirip sama daddy aku,” ucap Laura dalam tayangan kanal YouTube, Maia Al El Dul TV, dikutip Sabtu (20/1/2024)

Laura mengatakan sosok mendiang sang ayah merupakan orang yang romantis dan humoris. Karenanya, ia menginginkan sosok laki-laki yang bisa selalu menghiburnya.

Gadis berusia 17 tahun ini juga mengatakan figur sosok ayahnya yang mampu membuat rumah tangga harmonis menjadi salah satu kriteria dari suami idamannya.

“Daddy aku orangnya loyal banget, dari kecil aku melihat mami dan daddy aku tuh romantis banget, ngobrolnya enak, jarang banget berantem,” jelas Laura.

Mendengar jawaban Laura, Maia pun menunjuk sang putra, Al. Maia pun bergurau sosok Al perlu menjadi pelawak agar bisa menjadi sosok yang humoris seperti yang diidamkan Laura.

“Hey kamu harus jadi pelawak tuh,” kata Maia pada Al.

Mendengar itu, Laura pun tertawa. Ia bahkan mengatakan sosok Al sudah menjadi orang yang lucu dan humoris untuknya.

“Dia (Al) lucu,” jawab Laura.