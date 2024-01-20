Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Moane Bongkar Tipe Suami Idaman, Ada Al Ghazali?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:01 WIB
Laura Moane Bongkar Tipe Suami Idaman, Ada Al Ghazali?
Laura Moane ungkap kriteria pria idaman (Foto: IG Laura)
A
A
A

JAKARTA - Laura Moane belakangan menjadi sorotan. Baru-baru ini, kekasih Al Ghazali itu mengungkap kriteria calon suami idamannya.

Hal itu dingkap Laura saat berbincang bersama ibunda Al, Maia Estianty. Laura mengungkap, sosok yang mirip dengan sang ayah menjadi salah satu kriteria suami idamannya.

“Aku belum kepikiran sih, tapi pastinya aku ingin seseorang yang mirip sama daddy aku,” ucap Laura dalam tayangan kanal YouTube, Maia Al El Dul TV, dikutip Sabtu (20/1/2024)

Laura Moane Bongkar Tipe Suami Idaman, Ada Al Ghazali?

Laura mengatakan sosok mendiang sang ayah merupakan orang yang romantis dan humoris. Karenanya, ia menginginkan sosok laki-laki yang bisa selalu menghiburnya.

Gadis berusia 17 tahun ini juga mengatakan figur sosok ayahnya yang mampu membuat rumah tangga harmonis menjadi salah satu kriteria dari suami idamannya.

“Daddy aku orangnya loyal banget, dari kecil aku melihat mami dan daddy aku tuh romantis banget, ngobrolnya enak, jarang banget berantem,” jelas Laura.

Mendengar jawaban Laura, Maia pun menunjuk sang putra, Al. Maia pun bergurau sosok Al perlu menjadi pelawak agar bisa menjadi sosok yang humoris seperti yang diidamkan Laura.

“Hey kamu harus jadi pelawak tuh,” kata Maia pada Al.

Mendengar itu, Laura pun tertawa. Ia bahkan mengatakan sosok Al sudah menjadi orang yang lucu dan humoris untuknya.

“Dia (Al) lucu,” jawab Laura.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159675/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-vprM_large.jpg
Al Ghazali Ungkap Perubahan usai Menikahi Alyssa Daguise: Aku Makin Subur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156080/al_ghazali-6FwD_large.jpg
Jadi Saksi, Al Ghazali Diperiksa Terkait Laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152607/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-SCic_large.jpg
Jadi Istri, Alyssa Daguise Rajin Masak untuk Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149363/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-SeDs_large.jpeg
Maia Estianty Absen di Ngunduh Mantu Al Ghazali, Ayah Alyssa Daguise Beri Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149340/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-c4jf_large.jpg
Terungkap Alasan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149338/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-Aex1_large.jpg
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ingin Mandiri, Ahmad Dhani: Ngontrak di Rumah Saya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement