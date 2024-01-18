Sinopsis Film 12 Strong, Perang Klise AS di Tanah Afghanistan

JAKARTA - Sinopsis film 12 Strong akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 12 Strong juga dikenal sebagai 12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers adalah film aksi perang Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Nicolai Fuglsig dan ditulis oleh Ted Tally dan Peter Craig.

Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Ben O'Toole, William Fichtner, dan Rob Riggle.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 50% berdasarkan 173 ulasan, dan rating rata-rata 5,5/10.

Sinopsis Film 12 Strong

Mitch Nelson, seorang kapten Angkatan Darat AS dengan Detasemen Operasional Alpha Green Berets (ODA) 595, pindah ke rumah baru bersama istri dan putrinya pada 11 September 2001, setelah mendapatkan penugasan di bawah Letnan Kolonel Bowers. Saat berita tentang serangan teroris yang menghancurkan pada hari itu tersebar, Nelson bersedia memimpin 595 ke Afghanistan.

Awalnya, Bowers menolak, tetapi prajurit veteran CW5 Hal Spencer, yang sebelumnya dijadwalkan untuk pensiun, membujuk Bowers untuk memberikan komando 595 kepada Nelson, dan dia sendiri menjadi relawan untuk penugasan tersebut. Setelah meninggalkan keluarga mereka, 595 berangkat ke Uzbekistan pada 7 Oktober 2001. Setelah di-briefing dan dievaluasi oleh Kolonel Mulholland, Komandan Grup Pasukan Khusus ke-5, Nelson dan 595 dipilih untuk berperang bersama pemimpin Aliansi Utara Abdul Rashid Dostum.

ODA 595 disisipkan secara rahasia di Afghanistan menggunakan pesawat Boeing CH-47 Chinook yang diterbangkan oleh 160th SOAR pada 19 Oktober 2001. Mereka mendarat 40 mil di selatan Mazar-i-Sharif, kota keempat terbesar di negara itu dan benteng lama Taliban, di mana mereka bertemu dengan Dostum. Enam dari 12 anggota, yang dipimpin oleh Nelson, pergi bersama Dostum ke pegunungan, sementara enam lainnya tinggal di kamp yang diperkuat yang dijuluki "The Alamo" di bawah komando Spencer.

Dostum mencoba menangkap kota di utara Afghanistan, sambil melawan pemimpin Taliban Mullah Razzan, yang memerintah komunitas setempat dengan keras di bawah hukum ketat Syariah, dan telah membunuh beberapa orang, termasuk keluarga Dostum. Meskipun warlord ini awalnya skeptis terhadap kemampuan Nelson, Nelson secara bertahap mendapatkan respek Dostum.

Namun, dalam satu pertempuran, Dostum membuat kesalahan taktis, menyebabkan beberapa korban. Nelson menuduh Dostum bertindak sembrono dengan nyawa para prajuritnya dan menyembunyikan informasi berharga, sementara Dostum menjawab bahwa dia masih merasa bahwa Nelson dan Amerika Serikat tidak bersedia membayar harga potensial dari konflik tersebut, dan memberitahu Nelson bahwa dia perlu menggunakan hati dan pikirannya untuk "menjadi seorang prajurit" bukan sekadar seorang tentara.

Keduanya akhirnya berdamai, dan setelah membagi tiga orang di bawah komando SFC Sam Diller untuk menyerang jalur pasokan Taliban, dan bergabung dengan separuh ODA 595 yang dipimpin oleh Spencer, mereka terus bekerja sama. Mereka memenangkan beberapa kemenangan dengan kepemimpinan dan tenaga kerja Dostum dan kekuatan udara Amerika, membuat kemajuan signifikan menuju Mazar-i-Sharif. Ketika Nelson memberi tahu Dostum bahwa ODA lainnya, 555, telah dikirim untuk mendukung Atta Muhammad, pemimpin Aliansi Utara lainnya yang merupakan saingan politik Dostum, Dostum marah, dan pasukannya segera meninggalkan 595.

Setelah kepergian Dostum, Nelson berencana untuk terus beroperasi melawan Taliban dengan pasukannya dan beberapa pejuang Afghanistan yang masih bersamanya. Menghadapi kekuatan besar pejuang Al-Qaeda dan Taliban serta kendaraan lapis baja, ODA 595, yang kembali bersama Diller dan elemennya, menggunakan dukungan udara untuk mengeliminasi banyak pejuang dan sebagian besar peralatan, tetapi mereka ditemukan dan diserang. Spencer terluka parah oleh pengebom bunuh diri, dan tim hampir dikepung di bawah tekanan berat dari Taliban dan Al-Qaeda ketika Dostum kembali dengan pasukannya. Melakukan serangan kavaleri pertama Angkatan Darat AS pada abad ke-21, pasukan Amerika dan Aliansi Utara membubarkan Taliban dan Al-Qaeda, dan Dostum melacak dan membunuh Razzan.

