Ganjar Pranowo Siap Carikan Jodoh untuk Rieke Diah Pitaloka

JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka menyebut calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan mencarikannya jodoh. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Starpro beberapa waktu lalu.

"Mas Ganjar janji akan mencarikan aku jodoh," ujar Rieke seperti dikutip dari akun YouTube Starpro Indonesia, Jumat (19/1/2024).

BACA JUGA:

Seperti diketahui, Rieke Diah Pitaloka pada awal 2015 resmi bercerai dari Donny Gahral Adian yang menikahinya pada 2005 silam. Hampir 8 tahun menjanda, hingga saat ini Rieke belum menemukan pasangan yang pas untuk dirinya.

Kini pemain sinetron Bajaj Bajuri itu menikmati kesendiriannya. Ia pun makin fokus di dunia politik yang digelutinya sejak lama.

Namun setelah melihat keharmonisan keluarga Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, ada keinginan dalam dirinya untuk menikah lagi.

"Mas Ganjar dan Atikoh sebuah contoh keluarga politisi sehingga saya (ingin) mencari pasangan juga," ucapnya.