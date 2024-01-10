Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rieke Diah Pitaloka Optimis Bisa Nikah Lagi Meski Usianya Masuk Kepala 5

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |03:30 WIB
Rieke Diah Pitaloka Optimis Bisa Nikah Lagi Meski Usianya Masuk Kepala 5
Rieke Diah Pitaloka optimis bisa menikah lagi meski usianya masuk kepala 5 (Foto: Instagram/riekediahp)
JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka baru saja berulang tahun yang ke-50. Diusia yang sudah memasuki kepala lima, pemeran Oneng di sinetron komedi Bajaj Bajuri tersebut mengaku belum menemukan jodohnya lagi setelah bercerai dengan mantan suaminya, Donny Gahral Adian pada 2015.

Meski begitu, Rieke tetap optimis jika kelak dirinya akan mendapat pendamping hidup yang sesuai harapan.

"Saya udah bilang 50 tahun ini tidak ada kata pesimis, tetap optimis, termasuk menuju ke pelaminan saya siap kapan pun juga, masalahnya sama siapa?" tutur Rieke Diah Pitaloka di Kawasan Ampera, Jakarta Selatan belum lama ini.

Kepada awak media, Rieke kemudian menyampaikan makna mendalam perjalanan hidup di usia emasnya kini. Dia juga berharap bisa terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara di dunia politik.

Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka optimis bisa menikah lagi meski usianya masuk kepala 5 (Foto: Instagram/riekediahp)


Halaman:
1 2
