Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Song Joong Ki Digaet Bintangi Drama MY YOUTH

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |14:10 WIB
Song Joong Ki Digaet Bintangi Drama <i>MY YOUTH</i>
Song Joong Ki digaet bintangi drama MY YOUTH. (Foto: JTBC)
A
A
A

SEOUL - Song Joong Ki berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama berjudul MY YOUTH. Drama itu, menurut OSEN, akan diproduksi oleh HighZium Studio, agensi sang aktor. 

Terkait pemberitaan tersebut, agensi itu pun memberikan klarifikasinya. “Song Joong Ki masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” kata HighZium Studio dikutip dari Soompi, pada Kamis (18/1/2024).

Jika Song Joong Ki menerima tawaran membintangi drama tersebut, maka MY YOUTH akan menjadi drama perdananya setelah membintangi drama Reborn Rich yang tayang pada akhir tahun 2022.

Terdiri dari 16 episode, drama tersebut tercatat sebagai serial TV dengan rating tertinggi kedua di sejarah TV kabel Korea Selatan. Episode pamungkas Reborn Rich membukukan rating 26,9 persen di episode pamungkasnya.

Song Joong Ki digaet bintangi drama MY YOUTH. (Foto: Vogue)

Sementara itu, skenario drama MY YOUTH akan digarap oleh Park Si Hyun, penulis skenario di balik drama Run On yang dibintangi Im Siwan dan Shin Se Kyung.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/33/3169816/song_joong_ki-QwTg_large.jpg
Status Song Joong Ki Dituding sebagai Penyebab Jebloknya Rating Drama My Youth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087981/song_joong_ko_lofficiel_hommes-n0Gh_large.jpg
Selamat, Song Joong Ki Dikaruniai Bayi Perempuan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/206/3020799/song-joong-ki-jadi-cameo-dalam-drama-baru-han-hyo-joo-MtHjceDBy2.jpg
Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Han Hyo Joo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/206/2974332/song-joong-ki-jadi-cameo-dalam-drama-baru-kim-ji-won-queen-of-tears-r9AlzDgriu.jpg
Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Kim Ji Won Queen of Tears
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/206/2963346/film-baru-song-joong-ki-tayang-maret-2024-dengan-kategori-dewasa-gB3LbVUscr.jpg
Film Baru Song Joong Ki Tayang Maret 2024 dengan Kategori Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/33/2831111/bahagianya-song-joong-ki-resmi-menjadi-ayah-CDgq4AKoEy.jpg
Bahagianya Song Joong Ki Resmi Menjadi Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement