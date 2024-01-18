Song Joong Ki Digaet Bintangi Drama MY YOUTH

SEOUL - Song Joong Ki berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama berjudul MY YOUTH. Drama itu, menurut OSEN, akan diproduksi oleh HighZium Studio, agensi sang aktor.

Terkait pemberitaan tersebut, agensi itu pun memberikan klarifikasinya. “Song Joong Ki masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” kata HighZium Studio dikutip dari Soompi, pada Kamis (18/1/2024).

Jika Song Joong Ki menerima tawaran membintangi drama tersebut, maka MY YOUTH akan menjadi drama perdananya setelah membintangi drama Reborn Rich yang tayang pada akhir tahun 2022.

Terdiri dari 16 episode, drama tersebut tercatat sebagai serial TV dengan rating tertinggi kedua di sejarah TV kabel Korea Selatan. Episode pamungkas Reborn Rich membukukan rating 26,9 persen di episode pamungkasnya.

Sementara itu, skenario drama MY YOUTH akan digarap oleh Park Si Hyun, penulis skenario di balik drama Run On yang dibintangi Im Siwan dan Shin Se Kyung.*

