HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Song Joong Ki Dikaruniai Bayi Perempuan Cantik

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |23:30 WIB
Selamat, Song Joong Ki Dikaruniai Bayi Perempuan Cantik
Song Joong Ki dikaruniai anak kedua berjenis kelamin perempuan. (Foto: L'Officiel Hommes)
A
A
A

SEOUL - Istri Song Joong Ki, Katy Louise Saunders  melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan. Kabar itu diungkap sang aktor lewat akun fan cafe miliknya, pada 20 November 2024.

Seperti anak pertama, Katy juga melahirkan bayi keduanya di Italia. Karena itu, Song Joong Ki menemani sang istri lahiran di Negeri Spaghetti tersebut.  

“Dengan sukacita, aku dan istriku mengabarkan bahwa kami telah dikaruniai bayi perempuan cantik yang sehat,” katanya dalam unggahan tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (20/11/2024). 

Istri Song Joong Ki hamil anak kedua setahun setelah melahirkan sang putra
Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders dikaruniai anak kedua berjenis kelamin perempuan. (Foto: Istimewa)

Song Joong Ki mengatakan, kondisi istri dan bayi perempuannya dalam kondisi sehat. Namun sayangnya sang aktor enggan membocorkan kapan persisnya sang istri melahirkan, termasuk penampakan bayi perempuannya.

Aktor Vincenzo itu menikahi Katy Louise Saunders, pada Januari 2023. Mereka dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki, pada Juni 2023. 

Belum setahun usia anak pertama mereka, agensi Song Joong Ki, HighZium Studio mengumumkan bahwa aktris berkebangsaan Inggris tersebut tengah mengandung anak keduanya.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
