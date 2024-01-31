Film Baru Song Joong Ki Tayang Maret 2024 dengan Kategori Dewasa

SEOUL - Film terbaru Song Joong Ki, My Name is Loh Kiwan sudah mendapatkan jadwal tayang. Netflix mengonfirmasi film tersebut akan tayang pada 1 Maret mendatang, dengan kategori ‘dewasa’.

BACA JUGA: Song Joong Ki Digaet Bintangi Drama MY YOUTH

Film ini berkisah tentang Kiwan, pengungsi asal Korea Utara yang melarikan diri ke Belgia, negeri asing di mana dia merasakan kendala bahasa dan budaya. Dia kemudian bertemu Marie, perempuan lokal yang kehilangan tujuan hidupnya.

Mengutip Allkpop, Rabu (31/1/2024), skenario drama ini diadaptasi dari novel I Met Loh Kiwan karya Jo Hae Jin yang pertama kali dirilis pada 2011. Novel itu merupakan peraih Shin Dong Yup Prize for Literature, pada 2013.

Sembari menunggu film My Name is Loh Kiwan tayang, Song Joong Ki dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk comeback ke layar kaca dengan membintangi drama My Youth. Park Si Hyun, penulis skenario Run On akan menggarap naskah drama tersebut.

BACA JUGA: Masayu Anastasia Menyesal Cerai dari Lembu Wiworo Jati

Menariknya lagi, drama My Youth merupakan proyek yang tengah digarap oleh agensinya, High Zium Studio. Jika dia menerima proyek tersebut, maka ini akan menjadi drama terbarunya setelah menjadi ayah, pada 14 Juni 2023.*

(SIS)