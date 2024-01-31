Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Baru Song Joong Ki Tayang Maret 2024 dengan Kategori Dewasa

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:56 WIB
Film Baru Song Joong Ki Tayang Maret 2024 dengan Kategori Dewasa
Film baru Song Joong Ki, My Name is Loh Kiwan akan tayang pada 1 Maret 2024. (Foto: VOGUE)
A
A
A

SEOUL - Film terbaru Song Joong Ki, My Name is Loh Kiwan sudah mendapatkan jadwal tayang. Netflix mengonfirmasi film tersebut akan tayang pada 1 Maret mendatang, dengan kategori ‘dewasa’.  

Film ini berkisah tentang Kiwan, pengungsi asal Korea Utara yang melarikan diri ke Belgia, negeri asing di mana dia merasakan kendala bahasa dan budaya. Dia kemudian bertemu Marie, perempuan lokal yang kehilangan tujuan hidupnya. 

Mengutip Allkpop, Rabu (31/1/2024), skenario drama ini diadaptasi dari novel I Met Loh Kiwan karya Jo Hae Jin yang pertama kali dirilis pada 2011. Novel itu merupakan peraih Shin Dong Yup Prize for Literature, pada 2013. 

Sembari menunggu film My Name is Loh Kiwan tayang, Song Joong Ki dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk comeback ke layar kaca dengan membintangi drama My Youth. Park Si Hyun, penulis skenario Run On akan menggarap naskah drama tersebut. 

Menariknya lagi, drama My Youth merupakan proyek yang tengah digarap oleh agensinya, High Zium Studio. Jika dia menerima proyek tersebut, maka ini akan menjadi drama terbarunya setelah menjadi ayah, pada 14 Juni 2023.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/33/3169816/song_joong_ki-QwTg_large.jpg
Status Song Joong Ki Dituding sebagai Penyebab Jebloknya Rating Drama My Youth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087981/song_joong_ko_lofficiel_hommes-n0Gh_large.jpg
Selamat, Song Joong Ki Dikaruniai Bayi Perempuan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/206/3020799/song-joong-ki-jadi-cameo-dalam-drama-baru-han-hyo-joo-MtHjceDBy2.jpg
Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Han Hyo Joo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/206/2974332/song-joong-ki-jadi-cameo-dalam-drama-baru-kim-ji-won-queen-of-tears-r9AlzDgriu.jpg
Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Kim Ji Won Queen of Tears
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/206/2956629/song-joong-ki-digaet-bintangi-drama-my-youth-OKTJVgRFjF.jpg
Song Joong Ki Digaet Bintangi Drama MY YOUTH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/33/2831111/bahagianya-song-joong-ki-resmi-menjadi-ayah-CDgq4AKoEy.jpg
Bahagianya Song Joong Ki Resmi Menjadi Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement