SEOUL - Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki kembali mencuri perhatian warganet. Hal itu bermula saat bintang drama Korea, Vincenzo ini yang kedapatan kondangan bareng sang istri, Katy Louise Saunders.

Dalam foto yang beredar, mantan suami Song Hye Kyo itu menghadiri sebuah pesta pernikahan di Meksiko. Potret Joong Ki pun diunggah di akun Instagram pribadi seorang produser asal Meksiko, Enrique Lake, pada 5 April 2023 lalu.

Dalam unggahan tersebut, nampak Song Joong Ki tersenyum lebar sembari merangkul Enrique dan wanita yang diketahui adalah pasangan sahabatnya itu.

Song Joong Ki terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang hitam, lengkap dengan sepatu berwarna senada. Aktor 36 tahun itu juga terlihat tak banyak menata rambutnya.

Meski sosok Katy tak terlihat, Enrique menjelaskan di keterangan unggahannya bahwa Joong Ki datang bersama sang istri tercinta.

Sayangnya, potret Song Joong Ki justru menjadi sorotan warganet. Dilansir KBizoom, penggemar khawatir lantaran Joong Ki terlihat lebih kurus di foto itu.

Di sisi lain, banyak yang menduga penurunan berat badan Song Joong Ki yang drastis mungkin terkait dengan film "My Name is Loh Kiwan" yang saat ini sedang dalam proses syuting.

Dalam film itu, Song Joong Ki berperan sebagai seorang pemuda yang mengalami banyak pasang surut dalam hidupnya, dan dengan demikian tubuhnya yang kurus mungkin untuk mewujudkan karakternya dengan lebih baik.

Sementara itu, potret Song Joong Ki ini merupakan momen perdana dirinya terlihat di publik pasca menikah dengan Katy Louise Saunders pada Januari 2023 lalu. Sejak saat itu, aktor tampan ini jarang terlihat tampil di depan publik.*