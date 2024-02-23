Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Kim Ji Won Queen of Tears

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |11:33 WIB
Song Joong Ki Jadi <i>Cameo</i> dalam Drama Baru Kim Ji Won <i>Queen of Tears</i>
Song Joong Ki jadi cameo dalam drama baru Kim Ji Won, Queen of Tears. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Song Joong Ki dikonfirmasi akan menjadi cameo dalam drama Queen of Tears. Hal itu merupakan bentuk dukungan sang aktor untuk Kim Ji Won yang merupakan rekan satu agensinya. 

Mengutip Xportsnews, Jumat (23/2/2024), aktor Reborn Rich itu sudah menyelesaikan syuting untuk penampilan khususnya dalam drama tersebut. Kabar keterlibatan sang aktor kemudian dikonfirmasi oleh perwakilan tim produksi Queen of Tears.

Drama karya penulis skenario Park Ji Eun itu berkisah tentang kisah cinta sepasang suami istri, Baek Hyeon Woo (Kim Soo Hyun) dan Hong Hae In (Kim Ji Won), dalam menghadapi berbagai rintangan dan permasalahan dalam pernikahan mereka. 

Song Joong Ki kabarnya digaet menjadi cameo dalam Queen of Tears karena kedekatannya dengan Kim Ji Won. Keduanya pernah beradu akting dalam drama populer Descendants of the Sun dan Arthdal Chronicles

Song Joong Ki jadi cameo dalam drama baru Kim Ji Won, Queen of Tears. (Foto: VOGUE)

Tak hanya itu, kedua aktor ini juga kini berada di bawah agensi yang sama. Mereka diketahui bergabung dengan HighZium Studio sejak tahun 2022. 

Rencananya, tvN akan mulai menayangkan Queen of Tears pada 9 Maret 2024, pukul 21.20 KST. Sementara film baru Song Joong Ki, My Name is Loh Kiwan, akan memulai debutnya di bioskop pada 1 Maret 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/33/3169816/song_joong_ki-QwTg_large.jpg
Status Song Joong Ki Dituding sebagai Penyebab Jebloknya Rating Drama My Youth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087981/song_joong_ko_lofficiel_hommes-n0Gh_large.jpg
Selamat, Song Joong Ki Dikaruniai Bayi Perempuan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/206/3020799/song-joong-ki-jadi-cameo-dalam-drama-baru-han-hyo-joo-MtHjceDBy2.jpg
Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Han Hyo Joo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/206/2963346/film-baru-song-joong-ki-tayang-maret-2024-dengan-kategori-dewasa-gB3LbVUscr.jpg
Film Baru Song Joong Ki Tayang Maret 2024 dengan Kategori Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/206/2956629/song-joong-ki-digaet-bintangi-drama-my-youth-OKTJVgRFjF.jpg
Song Joong Ki Digaet Bintangi Drama MY YOUTH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/33/2831111/bahagianya-song-joong-ki-resmi-menjadi-ayah-CDgq4AKoEy.jpg
Bahagianya Song Joong Ki Resmi Menjadi Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement