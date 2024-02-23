Song Joong Ki Jadi Cameo dalam Drama Baru Kim Ji Won Queen of Tears

Song Joong Ki jadi cameo dalam drama baru Kim Ji Won, Queen of Tears. (Foto: tvN)

SEOUL - Song Joong Ki dikonfirmasi akan menjadi cameo dalam drama Queen of Tears. Hal itu merupakan bentuk dukungan sang aktor untuk Kim Ji Won yang merupakan rekan satu agensinya.

Mengutip Xportsnews, Jumat (23/2/2024), aktor Reborn Rich itu sudah menyelesaikan syuting untuk penampilan khususnya dalam drama tersebut. Kabar keterlibatan sang aktor kemudian dikonfirmasi oleh perwakilan tim produksi Queen of Tears.

Drama karya penulis skenario Park Ji Eun itu berkisah tentang kisah cinta sepasang suami istri, Baek Hyeon Woo (Kim Soo Hyun) dan Hong Hae In (Kim Ji Won), dalam menghadapi berbagai rintangan dan permasalahan dalam pernikahan mereka.

Song Joong Ki kabarnya digaet menjadi cameo dalam Queen of Tears karena kedekatannya dengan Kim Ji Won. Keduanya pernah beradu akting dalam drama populer Descendants of the Sun dan Arthdal Chronicles.

Tak hanya itu, kedua aktor ini juga kini berada di bawah agensi yang sama. Mereka diketahui bergabung dengan HighZium Studio sejak tahun 2022.

Rencananya, tvN akan mulai menayangkan Queen of Tears pada 9 Maret 2024, pukul 21.20 KST. Sementara film baru Song Joong Ki, My Name is Loh Kiwan, akan memulai debutnya di bioskop pada 1 Maret 2024.*

