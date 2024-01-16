Anak Aspri Hotman Paris Alami Pembengkakan Jantung Akibat Penganiayaan

JAKARTA - Muhammad Iqbal Prayuda, yang merupakan anak dari asisten pribadi Hotman Paris Hutapea, mengalami dugaan penganiayaan di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kejadian tersebut dialami oleh putra dari Maya Rumantir pada Jumat, 12 Januari 2024 lalu.

Didampingi kuasa hukumnya, Iqbal juga telah melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Jakarta Selatan di hari yang sama.

Akibat kejadian ini, Iqbal sendiri mengalami sejumlah luka memar di wajah hingga pembengkakan di jantung.

"Pengeroyokan dilakukan oleh oknum yang mengaku anak jendral dan walikota. Bisa dilihat ya dia memar di pipi, dahi, lalu juga dari hasil visum ada pembengkakan di jantung," kata Dedy DJ selaku pengacara Iqbal usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Senin, 15 Januari 2024.

Anak aspri Hotman Paris alami pembengkakan jantung (Foto: Ravie Wardani/MPI)

Sebagai pelapor, Iqbal juga telah menyerahkan beberapa bukti termasuk hasil visum kepada penyidik.

Pria 21 tahun itu mengatakan jika pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Bahkan, dikatakan Iqbal, pelaku diduga kuat di bawah pengaruh alkohol.

"Karena saya lihat orang itu sudah setengah sadar, saya takut terjadi keributan. Saya bilang baik-baik, 'bang mobil saya lecet dikit mobil abang juga, saya minta maaf kalau saya salah'. Saya bilang 'kalau mau menyelesaikan di hotel saya'," jelas Iqbal.