Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |23:12 WIB
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris Hutapea menyarankan Paula Verhoeven untuk mengajukan banding atas putusan cerainya dengan Baim Wong ke Pengadilan Tinggi. Alasannya, karena tuduhan perselingkuhan harus dibuktikan dengan hubungan intim.

“Ajukan banding ke pengadilan tinggi! Selingkuh harus ada bukti hubungan intim,” ujar Hotman dalam unggahannya di Instagram, pada Jumat (18/4/2025).

Dalam unggahan berbeda, Hotman menegaskan, pacaran dan selingkuh dalam pernikahan adalah dua hal berbeda di mata hukum. Inilah yang membuat dia tak setuju dengan putusan hukum dalam kasus Paula dan Baim.

“Jadi, kalau pasangan hanya pacaran dan tidak ada bukti video hubungan intim, itu bukan selingkuh di mata hukum. Tapi memang, punya pacar lagi bisa memicu pertengkaran terus menerus antara suami istri yang berujung perceraian,” kata Hotman.

Sementara itu, Paula Verhoeven mengaku, merasa dipermalukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena tuduhan perselingkuhan membuat dirinya dicap sebagai ‘istri durhaka’. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131890/hotman_paris-5EMz_large.jpg
Hotman Paris Tawarkan Paula Verhoeven Jadi Aspri: Saya Akan Bikin Kamu Ceria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127780/hotman_paris-Rulf_large.jpg
Hotman Paris Bantah Jadi Pengacara Lisa Mariana untuk Melawan Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement