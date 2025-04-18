Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh

JAKARTA - Hotman Paris Hutapea menyarankan Paula Verhoeven untuk mengajukan banding atas putusan cerainya dengan Baim Wong ke Pengadilan Tinggi. Alasannya, karena tuduhan perselingkuhan harus dibuktikan dengan hubungan intim.

“Ajukan banding ke pengadilan tinggi! Selingkuh harus ada bukti hubungan intim,” ujar Hotman dalam unggahannya di Instagram, pada Jumat (18/4/2025).

Dalam unggahan berbeda, Hotman menegaskan, pacaran dan selingkuh dalam pernikahan adalah dua hal berbeda di mata hukum. Inilah yang membuat dia tak setuju dengan putusan hukum dalam kasus Paula dan Baim.

“Jadi, kalau pasangan hanya pacaran dan tidak ada bukti video hubungan intim, itu bukan selingkuh di mata hukum. Tapi memang, punya pacar lagi bisa memicu pertengkaran terus menerus antara suami istri yang berujung perceraian,” kata Hotman.

Sementara itu, Paula Verhoeven mengaku, merasa dipermalukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena tuduhan perselingkuhan membuat dirinya dicap sebagai ‘istri durhaka’.