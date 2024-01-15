Uang Anak Aspri Hotman Paris Raib Usai Alami Dugaan Pengeroyokan

JAKARTA - Anak asisten pribadi Hotman Paris Hutapea, Maya Rumantir, yang bernama Muhammad Iqbal Prayuda, resmi melaporkan dugaan kasus penganiayaan yang menimpanya di Polres Metro Jakarta Selatan, pada 12 Januari 2024 lalu.

Bersama kuasa hukumnya, Dedy DJ, Iqbal baru saja menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai pelapor hari ini. Iqbal pun tak lupa membawa sejumlah bukti berupa video amatir dan hasil visum.

"Pengeroyokan dilakukan oleh oknum yang mengaku anak jendral dan walikota. Bisa dilihat ya dia memar di pipi, dahi, lalu juga dari hasil visum ada pembengkakan di jantung," kata Dedy DJ selaku pengacara Iqbal usai menjalani pemeriksaan, Senin (15/1/2024).

Tak hanya itu, Iqbal juga mengaku kehilangan dompetnya yang berisi uang tunai senilai belasan juta rupiah.

"Dompet saya hilang disitu isinya ATM, uang Rp15 juta, sama ada dolar juga 15 ribu dolar," kata Iqbal.

Adapun kejadian tersebut, kata Iqbal, bermula saat pelaku menyenggol spion mobilnya.

