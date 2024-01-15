Anak Aspri Hotman Paris Alami Pengeroyokan, Pelaku Ngaku Anak Jendral

JAKARTA - Asisten pribadi (aspri) Hotman Paris, Maya Rumantir, membawa kabar tak menyenangkan. Putranya yang bernama Muhammad Iqbal Prayuda mengalami dugaan penganiayaan pada Jumat, 12 Januari 2024.

Bersama kuasa hukumnya, Dedy DJ, Iqbal menjalani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, Senin (15/1/2024).

"Jadi hari ini kami baru selesai sekitar 5 jam diskusi gelar perkara di atas. Alhamdulillah kasus Iqbal ditangani langsung oleh Unit Jatanras," ujar Dedy DJ di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini.

Kepada awak media, Iqbal menceritakan kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Dia mengaku kejadian itu berlangsung pada Jumat (12/1/2024) dini hari di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"Mobil kami tersenggol spion. Sopir saya melihat. Saya tahu supir saya, saya bilang 'abang masuk saja biar saya selesaikan'," ujar Iqbal.

"Karena saya lihat orang itu sudah setengah sadar, saya takut terjadi keributan. Saya bilang baik-baik. Bang mobil saya lecet dikit mobil abang juga. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya bilang kalau mau menyelesaikan di hotel saya," imbuhnya.