Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Aspri Hotman Paris Alami Pengeroyokan, Pelaku Ngaku Anak Jendral

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:13 WIB
Anak Aspri Hotman Paris Alami Pengeroyokan, Pelaku Ngaku Anak Jendral
Anak Aspri Hotman Paris alami penganiayaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asisten pribadi (aspri) Hotman Paris, Maya Rumantir, membawa kabar tak menyenangkan. Putranya yang bernama Muhammad Iqbal Prayuda mengalami dugaan penganiayaan pada Jumat, 12 Januari 2024.

Bersama kuasa hukumnya, Dedy DJ, Iqbal menjalani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, Senin (15/1/2024).

"Jadi hari ini kami baru selesai sekitar 5 jam diskusi gelar perkara di atas. Alhamdulillah kasus Iqbal ditangani langsung oleh Unit Jatanras," ujar Dedy DJ di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini.

Anak Aspri Hotman Paris Alami Pengeroyokan, Pelaku Ngaku Anak Jendral

Kepada awak media, Iqbal menceritakan kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Dia mengaku kejadian itu berlangsung pada Jumat (12/1/2024) dini hari di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"Mobil kami tersenggol spion. Sopir saya melihat. Saya tahu supir saya, saya bilang 'abang masuk saja biar saya selesaikan'," ujar Iqbal.

"Karena saya lihat orang itu sudah setengah sadar, saya takut terjadi keributan. Saya bilang baik-baik. Bang mobil saya lecet dikit mobil abang juga. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya bilang kalau mau menyelesaikan di hotel saya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3132007/paula_verhoeven-oJr5_large.jpg
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131890/hotman_paris-5EMz_large.jpg
Hotman Paris Tawarkan Paula Verhoeven Jadi Aspri: Saya Akan Bikin Kamu Ceria
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement