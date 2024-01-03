Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Beri Bantahan Usai Dituding Akan Foya-Foya dengan Uang Royalti Virgoun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:35 WIB
Inara Rusli Beri Bantahan Usai Dituding Akan Foya-Foya dengan Uang Royalti Virgoun
Inara Rusli beri bantahan usai dituding akan foya-foya dengan uang royalti Virgoun (Foto: MPI)
JAKARTA - Konflik antara Inara Rusli dengan Virgoun hingga saat ini masih berlanjut. Selain dituding melakukan ilegal akses hingga dilaporkan oleh sang mantan suami, Inara kini dituding mengincar uang royalti Virgoun untuk foya-foya.

Kemunculan rumor tak sedap tersebut sontak membuat Inara langsung memberikan bantahan tegas. Bahkan ia juga mengatakan bahwa tudingan tersebut tak masuk akal, mengingat ia telah memiliki penghasilan sendiri.

"Coba deh dipikir lagi kalau aku mau foya-foya pakai uang itu buat apa dong aku capek wara-wiri kerja, capek-capekin dengkul saja, terus kenapa aku mau ngurusin anak kalau aku mau foya-foya pakai uang itu?" ujar inara dalam program Pagi Pagi Ambyar.

"Kalau aku mau foya-foya ya aku serahkan saja anak-anak, tapi kan ini nggak aku memang bekerja kok selama ini," sambungnya.

