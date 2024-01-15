Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Bima Prawira Wajib Lapor

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:44 WIB
Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Bima Prawira Wajib Lapor
Bima Prawira tersangka film porno Kramat Tunggak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengacara Bima Prawira, Rendy Renaldo mengucapkan rasa syukur karena kliennya tak ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penangguhan penahanan diajukan telah dikabulkan oleh penyidik.

Tidak ditahan, Bima Prawira diwajibkan untuk melapor ke penyidik Polda Metro Jaya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. hal ini dilakukan agar Bima Prawira tak kabur keluar negeri, selama kasus produksi film porno masih dalam proses tahap penyidikan.

"Sekarang saudara BP sudah dijalani dan pada hari ini saudara BP tidak ditahan, karena tim kuasa hukum sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan, puji syukur dikabulkan oleh pihak polisi dan wajib lapornya Senin dan Kamis,"

ujar Rendy Renaldo saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (15/1/2024).

Dalam pemeriksaan yang baru saja terjadi, Rendy dicecar sebanyak 37 pertanyaan soal keterlibatan Bima Prawira dalam film Kramat Tunggak tersebut.

"Tadi BP ditanyakan peran dari saudara BP apa saja dan bagaimana saudara BP ini bisa bermain di film tersebut," jelas Rendy Renaldo.

Menyambung pertanyaan kuasa hukumnya, Bima Prawira mengaku keputusan bermain film Kramat Tunggak ini, didasari adanya usaha Irwansyah sebagai sutradara menyakinkan dirinya terlibat bermain film Kramat Tunggak tersebut.

Salah satunya, Irwansyah sempat berjanji untuk bertanggung jawab jika terjadi sebuah pelanggaran selama proses syuting berlangsung.

"Ayo di sini kamu berperan seperti ini,' dan mereka mengaku berbadan hukum, ada legalitas bahkan mereka menjanjikan bertanggungjawab, tapi malah seperti ini," papar Bima Prawira.

Halaman:
1 2
