Tersangka Film Porno, Bima Prawira Kecewa dengan Sutradara Kramat Tunggak

JAKARTA - Bima Prawira (BP) mengaku kecewa dengan sutradara film Kramat Tunggak, Irwansyah. Sebab Irwansyah telah menyakinkan dirinya untuk bermain dalam film dengan pemeran utamanya Siskaeee tersebut.

Pertama kali menerima tawaran bermain film itu, Bima Prawira telah berkomitmen untuk menunjukan penampilan akting terbaiknya. Namun justru dirinya ikut terseret dalam kasus produksi film porno, kini penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan sejumlah pemeran sebagai tersangka.

"Aku lebih sebagai pekerja seni, aku kecewa production house yang sekarang jadi perkara, kami sebagai pekerja seni, kami bertanggung jawab dan malah mengecewakan dan terkena masalah hukum," ungkap Bima Prawira usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (15/1/2024).

Bukan cuma itu, Bima juga mengatakan awal mulanya dirinya bermain film Kramat Tunggak itu, ia diyakinkan oleh Irwansyah soal rumah produksi merupakan legal tanpa adanya penipuan apapun.

Ketika diyakinkan semacam itu, Bima Prawira pun langsung menerima tawaran untuk bermain dalam film Kramat Tunggak tersebut.

"Ayo di sini kamu berperan seperti ini, seperti ini,' dan mereka mengaku berbadan hukum dan ada legalitas," ucap Bima.

Kendati demikian, selama proses syuting film alur cerita Kramat Tunggak justru berbeda membuat Bima Prawira sempat memprotes. Tetapi terkadang dengan diyakinkan Irwansyah, membuatnya melanjutkan proses syuting.

