Tonton Episode Tunnel Attack Animasi BIMA S, Hanya di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu keluarga Anda akan semakin ceria dengan kehadiran serial animasi BIMA S di MNCTV, pukul 12.00 WIB. Animasi superhero ini bercerita tentang petualangan Satria dan sahabat mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Episode Tunnel Attack kali ini bercerita tentang Lucy yang menjadi alasan utama penyerangan Infernus Durnaga dan para Maverick ke Hydome Town. Untuk menjawab misteri identitas Lucy, Astrom dan Jane dikepung para Mavericks.

Mampukah Astrom melindungi Jane dan mengalahkan para Mavericks? Jangan lupa untuk menonton episode terbaru serial animasi BIMA S Season 2 hanya di MNCTV, pada Minggu (14/1/2024), pukul 12.00 WIB.

Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial ini dirilis sejak tahun 2020. Dalam perjalanannya, ia menjadi program favorit keluarga Indonesia dan meraih Anugerah KPI Awards, pada 15 Oktober 2022.

Serial BIMA S merupakan program animasi karya anak bangsa produksi MNC Animation, anak usaha MNC Pictures yang merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk.

Program ini tak hanya menyajikan aksi dan petualangan seru, namun juga mengusung ppesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan. Tonton juga animasi BIMA S melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.*

